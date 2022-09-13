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免費喝台東咖啡！知本老爺酒店9月假日下午咖啡快閃

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
知本老爺酒店9月起每周假日下午2至5時，在1樓中庭咖啡吧推出「台東咖啡手沖快閃」，免費提供咖啡品嘗。記者卜敏正／翻攝
知本老爺酒店9月起每周假日下午2至5時，在1樓中庭咖啡吧推出「台東咖啡手沖快閃」，免費提供咖啡品嘗。記者卜敏正／翻攝

台東縣政府推動台東咖啡產業，創立「太平洋左岸台東咖啡」品牌，今年與知本老爺酒店合作，9月起每周假日下午2時至5時，在酒店1樓中庭咖啡吧推出「台東咖啡手沖快閃」，免費提供遊客品嘗。

台東縣政府農業處長許家豪表示，知本老爺酒店為台東五星溫泉度假酒店，位於知本溫泉區內，這次「台東咖啡手沖快閃」，選用知本在地咖啡莊園「台東樂山溫泉咖啡」所生產咖啡豆，由咖啡師現場沖煮咖啡，免費提供旅客享用，現場並展示品牌特色及今年聯名咖啡濾杯。

此次打造「太平洋左岸台東咖啡」區域咖啡品牌，結合台東推動的慢經濟，藉由咖啡的香氣及風味，感受人與咖啡串連起的在地體驗，建構出臺東咖啡慢文化，吸引更多人透過咖啡感受台東山海的靜謐美好。

台東咖啡種植面積約143公頃，目前位居全國第3，無論是臺東的南迴、縱谷或是東海岸地區，咖啡農們持續精進咖啡種植、烘焙技術，逐漸形塑出在地咖啡的風味特色。

知本老爺酒店9月起每周假日下午，除在1樓中庭免費提供咖啡品嘗，並展示品牌特色及聯名咖啡濾杯。記者卜敏正／攝影
知本老爺酒店9月起每周假日下午，除在1樓中庭免費提供咖啡品嘗，並展示品牌特色及聯名咖啡濾杯。記者卜敏正／攝影
知本老爺酒店9月起每周假日下午2至5時，在1樓中庭咖啡吧推出「台東咖啡手沖快閃」，免費提供咖啡品嘗。記者卜敏正／翻攝
知本老爺酒店9月起每周假日下午2至5時，在1樓中庭咖啡吧推出「台東咖啡手沖快閃」，免費提供咖啡品嘗。記者卜敏正／翻攝
知本老爺酒店9月起每周假日下午，除在1樓中庭免費提供咖啡品嘗，並展示品牌特色及聯名咖啡濾杯。記者卜敏正／攝影
知本老爺酒店9月起每周假日下午，除在1樓中庭免費提供咖啡品嘗，並展示品牌特色及聯名咖啡濾杯。記者卜敏正／攝影

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