聽新聞
test
0:00 / 0:00
免費喝台東咖啡！知本老爺酒店9月假日下午咖啡快閃
台東縣政府推動台東咖啡產業，創立「太平洋左岸台東咖啡」品牌，今年與知本老爺酒店合作，9月起每周假日下午2時至5時，在酒店1樓中庭咖啡吧推出「台東咖啡手沖快閃」，免費提供遊客品嘗。
台東縣政府農業處長許家豪表示，知本老爺酒店為台東五星溫泉度假酒店，位於知本溫泉區內，這次「台東咖啡手沖快閃」，選用知本在地咖啡莊園「台東樂山溫泉咖啡」所生產咖啡豆，由咖啡師現場沖煮咖啡，免費提供旅客享用，現場並展示品牌特色及今年聯名咖啡濾杯。
此次打造「太平洋左岸台東咖啡」區域咖啡品牌，結合台東推動的慢經濟，藉由咖啡的香氣及風味，感受人與咖啡串連起的在地體驗，建構出臺東咖啡慢文化，吸引更多人透過咖啡感受台東山海的靜謐美好。
台東咖啡種植面積約143公頃，目前位居全國第3，無論是臺東的南迴、縱谷或是東海岸地區，咖啡農們持續精進咖啡種植、烘焙技術，逐漸形塑出在地咖啡的風味特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言