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通過振興經濟消費津貼案 宜蘭頭城鎮公所將發給每人2千

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
頭城鎮民代表會審議通過自治條例，鎮公所將發給每位鎮民2千元的振興消費津貼。圖／頭城鎮公所提供
頭城鎮民代表會審議通過自治條例，鎮公所將發給每位鎮民2千元的振興消費津貼。圖／頭城鎮公所提供

宜蘭「頭城鎮因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情振興經濟消費及生活扶助津貼自治條例」，今天經代表會審議通過。頭城鎮代理鎮長蔡文益指出，公所會在接獲代表會審查同意公文後，陳報縣政府核備，為加速發放，公所已啟動規劃發放工作細目，預計鎮民10月中旬就能收到2千元的振興消費津貼。

鎮公所社會課表示，振興經濟消費津貼領取的對象，依照自治條例第6條規定，只要是在本條例通過日(含當日)前出生，辦妥出生登記並設籍頭城、或初設戶籍登記於頭城鎮的新生兒均可以領取，如果在公告發放日後死亡（含當日）者，得由繼承人指派一人代表領取，符合領取資格者於公告發放日前死亡(不含當日)則不予發放。

公所說，親自領取者應攜帶身分證至發放地點領取，委託家屬或他人領取時應檢附委託書與委託人戶口名簿(戶籍謄本)及受託人的身分證；未成年由法定代理人領取時，代理人應檢附其國民身分證及未成年之國民身分證或戶口名簿(戶籍謄本)。發放日、發放截止日及發作業規範由公所另為公告，逾期未領取視同放棄。

宜蘭南澳鄉公所及壯圍鄉公所都曾經因為疫情衝擊，發放振興經濟或抗疫津貼，「頭城鎮因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情振興經濟消費及生活扶助津貼自治條例」最早是在5月送代表會審議，當時因代表意見不同否決此案，後來經過鎮公所提起覆議案，代表會無記名表決仍遭封殺；今年7月一群鎮民組成小鎮民聯盟向代表會陳情，經代表會轉請公所再送提案。

代理鎮長蔡文益表示，公所提出振興經濟消費津貼，主要希望提供頭城鎮基層民眾生活消費、照顧鎮民生活所需，一方面刺激民間消費，振興經濟，同時苦民所苦、協助改善家庭失活，他感謝代表們支持，大家一起為頭城鎮民的生活及生計而努力。

頭城鎮代理鎮長蔡文益表示，提出振興經濟消費津貼主要希望提供基層民眾生活消費、照顧鎮民生活所需，一方面刺激民間消費振興經濟，協助改善家庭失活。記者戴永華／攝影
頭城鎮代理鎮長蔡文益表示，提出振興經濟消費津貼主要希望提供基層民眾生活消費、照顧鎮民生活所需，一方面刺激民間消費振興經濟，協助改善家庭失活。記者戴永華／攝影

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