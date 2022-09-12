蘭嶼豬回蘭嶼順利繁衍 每頭豬都承載達悟族傳統文化

畜產試驗所台東種畜繁殖場，保育台灣特有古老豬種蘭嶼豬40年，去年將28頭純種蘭嶼豬送朗島部落畜養，近期順利繁衍第二代豬寶寶，研究員認為蘭嶼豬已適應家鄉環境，地方則強調蘭嶼豬承載傳統文化特色。

畜試所台東場保育、育種台灣特有蘭嶼豬40年，去年將10公、18母純種蘭嶼豬，送返蘭嶼鄉朗島部落交14戶住民飼養，至今除2戶因公豬死亡或混養原因，餘12戶共順利繁衍28頭第二代蘭嶼豬寶寶。

台東種畜繁殖場長章嘉潔表示，畜殖場培育的純種蘭嶼豬，若須外送都會先閹割，去年送回蘭嶼的蘭嶼豬，是首次在一般家戶中公母畜養，研究員原本擔心蘭嶼豬是否適應地方氣候變遷，能否順利繁衍，目前的結果讓研究員相當開心。

章嘉潔表示，當時也有人擔心，蘭嶼豬會不會大量繁殖混養，影響環境生態，但地方強調達悟文化中，蘭嶼豬被視為個人財富，自家養的豬不送人，母豬繁育小豬後，每頭豬都已賦予生命意義、文化價值。

「蘭嶼豬是傳統文化一部分！」蘭嶼朗島村長施拉橫說，蘭嶼人養豬沒有商業思考，只有食用、文化慶典使用，自家養豬、生產的每頭豬，都承載達悟族傳統文化祭儀，像孝敬父母日、部落招魚祭、小船慶典等，必須傳統文化歲時祭才會殺豬、食用豬肉。