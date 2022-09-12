宜蘭縣府採購肺炎鏈球菌疫苗 免費施打年齡層降到65歲

去年國人十大死因中「肺炎」高居第三位，最常見致命菌是肺炎鏈球菌，特別是針對長者侵襲。中央的公費肺炎鏈球菌疫苗施打對象限於71歲以上未曾接種過的長者，縣長林姿妙為保護更多民眾健康，責成相關單位動支預算向中央採購肺炎鏈球菌多醣體疫苗，擴大提供宜蘭年滿65歲至70歲未曾接種過疫苗的長者終身免費接種一劑，增加保護力。

縣衛生局表示，去年全國因新冠肺炎而死亡人數中，有7成7死亡個案是在65歲以上，對於肺部及氣管系統的影響明顯，如何避免長輩的肺部受到肺炎鏈球菌侵犯？注射疫苗是保護肺部不被侵襲的最有效方式。

宜蘭從今天起，除了中央提供的公費疫苗為71歲以上未曾接種長者施打外，縣府新增提供縣內年滿65歲至70歲而未曾接種過肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV）長者接種1劑；65歲以後曾接種過PPV者，無論是中央公費疫苗或宜蘭自行採購疫苗都無須再重複接種。

縣衛生局表示，肺炎鏈球菌多醣體疫苗和其他疫苗可同時分開不同手臂接種或間隔任何時間接種，與流感疫苗亦可同時接種，對於侵襲性肺炎鏈球菌感染症的保護效力約50%至80%。

縣長林姿妙感謝這次建議案的提案人林岳賢議員，附議人張建榮議長、楊弘旻議員、林義剛議員、陳鴻禧議員、黃建勇議員及參與啟動記者會的莊淑如及黃定和議員，因為有議員支持，才能讓宜蘭65歲至70歲長者提早5年獲得疫苗保護。