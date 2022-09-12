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海洋老鷹嘉年華17日踩街 烏克蘭MRG馬戲團踩高蹺遊行

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天宣布老鷹嘉年華踩街17日下午登場，並預告烏克蘭MRG馬戲團也來參加。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布老鷹嘉年華踩街17日下午登場，並預告烏克蘭MRG馬戲團也來參加。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今天宣布，睽違兩年的老鷹嘉年華踩街17日登場，但為了防疫，遊行隊伍成員要戴上口罩。今年除本地社區協會、校園團隊，還邀請國內外表演團體參加，烏克蘭MRG馬戲團將以高蹺遊行、默劇雜耍，向台灣傳達和平自由的歡樂。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，海洋老鷹嘉年華活動今年邁入第12年，去年和前年受疫情影響停辦，今年雖仍有疫情威脅，但各方討論過後，決定17日如期上街，但做好防疫工作、踩街戴口罩，成為未來生活正常化指引。

老鷹嘉年華2015年擴大舉辦，逐年提升為全台目前最盛大海洋嘉年華會。基市府今年和海洋委員會合作，主題定為「遨遊天際、向海致敬」，號召各縣市社區協會、校園團隊及國內外表演團體參加，多達52隊創下最高紀錄。

觀銷處表示，為了展現海洋國門文化觀光特色及活力，今年特別邀請到國內外創新團隊到基隆踩街，如享譽國際的烏克蘭MRG馬戲團高蹺遊行、默劇雜耍，還有世新啦啦隊、女十字軍印地安哈雷車隊也加入陣容。受到不少年輕人喜愛的橘助Cosplay，也會以動漫服裝扮演卡通人物現身同樂。

市府預期老鷹嘉年華活動會吸引外縣市到基隆旅遊，17日上午10點到晚上8點在國門廣場，推出25攤海洋特色市集。即日起到10月10日開辦「歡樂357優惠雙重GO」旅遊優惠，9月12、13、14日下午４點在FUN PASS平台，推出3折、5折及7折的海派浪漫食旅券，原價值100元，限量6000套，可在基隆在地合作店家使用。

遊行隊伍17日下午2點從國門廣場出發，行經港西街、忠一路、仁二路、愛二路、仁三路、愛三路回到國門廣場，沿途將用熱情有勁森巴鼓聲、舞蹈及大型海洋藝術，綻放「海洋國門‧起點基隆」旅遊魅力。

市府表示，為維護民眾安全及踩街活動順利進行，17日下午2點到5點市區實施交通管制措施，範圍為中山一路、中山橋及公園街（不含）以東；忠三路、仁四路（不含）以北；愛四路（含）、愛五路（不含）以西；仁一路（不含）、海洋廣場（含忠一路）及海域所圍設範圍。相關資訊可上市府網站（https://www.klcg.gov.tw/tw/city/2631-260993.html ）查詢。

基隆市政府今天宣布老鷹嘉年華踩街17日下午登場，並預告烏克蘭MRG馬戲團也來參加。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布老鷹嘉年華踩街17日下午登場，並預告烏克蘭MRG馬戲團也來參加。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布老鷹嘉年華踩街17日下午登場，並預告烏克蘭MRG馬戲團也來參加。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布老鷹嘉年華踩街17日下午登場，並預告烏克蘭MRG馬戲團也來參加。記者邱瑞杰／攝影

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