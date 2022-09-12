快訊

次世代疫苗施打年齡下調？ 羅一鈞：不排除開放50歲民眾

颱風梅花持續向北「主要降雨區域曝光」 最快明晚解除海警

黃嘉千離婚官司今開打 斷開16年婚姻低調回應「一句話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮吉安農會創會百年 出書記錄發展歷史

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
現年92歲、吉安鄉農會前秘書彭天榮，寫下「我在農會服務四十年生涯之回顧」書籍，引發農會正式出書記錄發展歷史。記者王思慧／攝影
現年92歲、吉安鄉農會前秘書彭天榮，寫下「我在農會服務四十年生涯之回顧」書籍，引發農會正式出書記錄發展歷史。記者王思慧／攝影

花蓮縣吉安農會成立超過百年，特別委託台灣農業歷史專家范雅鈞，深入研究農會發展史，在曾於農會服務的長輩提供回憶錄與退休人員幫助下，拼湊出完整歷史，並撰寫「吉安鄉農會百年誌」一書，將典藏於國家圖書館，為後人留史。

吉安鄉農會前身為「吉野信用販賣購買利用組合」，正式於1920年成立，但2020年適逢百歲之際卻因疫情只能暫緩，延後至今天辦理新書發表會，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、農糧署東區分署副分署長陳吉村及多位縣議員均出席，祝賀農會創會百年。

為感謝曾在吉安鄉農會服務的退休人員過往的貢獻、接受訪問並慷慨提供資料，農會致贈紀念匾額予前理事長王裕德、前秘書彭天榮、前總幹事曾振湖、前總幹事賴來平、前總幹事徐永滿。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，前農會秘書彭天榮及前理事長王裕德，用手稿記載農會的發展歷程，非常感動，更萌生出書記錄農會歷史的念頭，讓後代子孫能了解農會的發展。書中有農會於日據時代的過往、戰後初期的奮起、茁壯到現今展望，自己也會站在巨人的肩膀上，帶領農會持續進步。

「以服務過農會為榮」現年92歲彭天榮說，會寫下「我在農會服務四十年生涯之回顧」這本書，是因為過去的血汗、智慧結晶，應該要讓大眾知道，對農會、自己而言意義相當大；紀念匾額則是代表所有農會員工接受表揚，並非只有自己的功勞。

至於撰寫書籍的困難之處，范雅鈞說，農會檔案史料沒有詳細記載，幸好有曾在農會服務的長者，才能補足1960年至1990年代的歷史，完成書籍。

吉安鄉農會歡慶百周年，即日起至10月10日，在吉安鄉好客藝術村舉辦「吉農100特展」，展示農會的大事紀；也將熱賣的10款冰品換新包裝，並推出全台唯一的產銷履歷芋頭冰棒，透過掃描包裝上的QR code，就能看見種芋頭的產地。

為感謝曾在吉安鄉農會服務的退休人員過往的貢獻、接受訪問並慷慨提供資料，農會致贈紀念匾額，予農會前秘書彭天榮（右）等人。記者王思慧／攝影
為感謝曾在吉安鄉農會服務的退休人員過往的貢獻、接受訪問並慷慨提供資料，農會致贈紀念匾額，予農會前秘書彭天榮（右）等人。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉農會成立超過百年，特別出版「吉安鄉農會百年誌」一書，今天辦理新書發表會。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉農會成立超過百年，特別出版「吉安鄉農會百年誌」一書，今天辦理新書發表會。記者王思慧／攝影
吉安鄉農會總幹事張德奇感動農會的前輩寫回憶錄，萌生出書記錄農會歷史的念頭，讓後代了解農會的發展。記者王思慧／攝影
吉安鄉農會總幹事張德奇感動農會的前輩寫回憶錄，萌生出書記錄農會歷史的念頭，讓後代了解農會的發展。記者王思慧／攝影

農會 吉安

延伸閱讀

台南名產菱角不只官田有 這裡「活水菱角」更受老饕青睞

種出「比臉大」紅龍果 屏東女青農紅龍果評鑑拿下果王、冠軍

台中大安農會購贈公益禮盒 慰勞轄內機關服務志工團隊

汐止農會辦中秋月餅製作 長輩開心做綠豆凸

相關新聞

橫走縱谷訪瓦拉米蕨類故鄉 舒泡祕境溫泉享山野閒情

花東縱谷兩旁高聳的山脈，守護著一馬平川的沃野谷地，縱谷四季不斷換上華麗新裝，每次馳騁在縱谷的公路上，恣意享受絢麗風光，望著兩側山脈頂端每天固定一早陸續上工的浮雲，也許在縱谷順著單數號公路旅行成了理所當然，那麼擺脫慣性轉向雙號公路往山中行去的風景呢？

花蓮吉安農會創會百年 出書記錄發展歷史

花蓮縣吉安鄉農會成立超過百年，特別委託台灣農業歷史專家范雅鈞，深入研究農會發展史，在曾於農會服務的長輩提供回憶錄與退休人...

和平島公園游泳池現白帶魚 救生員「現場處理」加菜遭免職

基隆市和平島公園游泳池規定「請勿採捕生物」，卻傳出救生員在池中抓到白帶魚，現場處理「加菜」。園方今天表示，救生員顧及泳客...

影／戒茂斯山營地遭霸占不理？ 台東林管：裁處移送共5件

台東某登山團體日前登戒茂斯山發現，辛苦背裝備到獵寮溪營地，但營地已搭滿帳篷，怒斥有不肖登山團隊帶民眾登山，離開後帳篷不收...

防人掉回收箱 基隆縮入口

基隆市有婦人為撿回誤投入舊衣回收箱的手機，不慎掉落回收箱受困。環保局為防止發生類似意外，昨天宣布舊衣回收箱投入口長、寬應...

淺草堂助農友加工 提升產值

花蓮有5家初級加工場，可延長農產品保存期限，穩定產銷價格，同時配合推廣產銷履歷、有機生產等政策。以「淺草堂」為例，目前為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。