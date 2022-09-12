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花蓮吉安農會創會百年 出書記錄發展歷史
花蓮縣吉安鄉農會成立超過百年，特別委託台灣農業歷史專家范雅鈞，深入研究農會發展史，在曾於農會服務的長輩提供回憶錄與退休人員幫助下，拼湊出完整歷史，並撰寫「吉安鄉農會百年誌」一書，將典藏於國家圖書館，為後人留史。
吉安鄉農會前身為「吉野信用販賣購買利用組合」，正式於1920年成立，但2020年適逢百歲之際卻因疫情只能暫緩，延後至今天辦理新書發表會，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、農糧署東區分署副分署長陳吉村及多位縣議員均出席，祝賀農會創會百年。
為感謝曾在吉安鄉農會服務的退休人員過往的貢獻、接受訪問並慷慨提供資料，農會致贈紀念匾額予前理事長王裕德、前秘書彭天榮、前總幹事曾振湖、前總幹事賴來平、前總幹事徐永滿。
吉安鄉農會總幹事張德奇表示，前農會秘書彭天榮及前理事長王裕德，用手稿記載農會的發展歷程，非常感動，更萌生出書記錄農會歷史的念頭，讓後代子孫能了解農會的發展。書中有農會於日據時代的過往、戰後初期的奮起、茁壯到現今展望，自己也會站在巨人的肩膀上，帶領農會持續進步。
「以服務過農會為榮」現年92歲彭天榮說，會寫下「我在農會服務四十年生涯之回顧」這本書，是因為過去的血汗、智慧結晶，應該要讓大眾知道，對農會、自己而言意義相當大；紀念匾額則是代表所有農會員工接受表揚，並非只有自己的功勞。
至於撰寫書籍的困難之處，范雅鈞說，農會檔案史料沒有詳細記載，幸好有曾在農會服務的長者，才能補足1960年至1990年代的歷史，完成書籍。
吉安鄉農會歡慶百周年，即日起至10月10日，在吉安鄉好客藝術村舉辦「吉農100特展」，展示農會的大事紀；也將熱賣的10款冰品換新包裝，並推出全台唯一的產銷履歷芋頭冰棒，透過掃描包裝上的QR code，就能看見種芋頭的產地。
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