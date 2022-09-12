和平島公園游泳池現白帶魚 救生員「現場處理」加菜遭免職

基隆市和平島公園游泳池規定「請勿採捕生物」，卻傳出救生員在池中抓到白帶魚，現場處理「加菜」。園方今天表示，救生員顧及泳客權益、水域衛生清潔才撈起白帶魚，但應移置非遊憩範圍海域。違反規定員工將免職，並對其他員工加強教育訓練，避免發生類似事件。

和平島公園游泳池昨天出現一尾白帶魚，有救生員抓住後，當晚在臉書貼文，「上班抓到一條被攻擊過後，要死要死的白帶魚，現場處理加菜」，並上傳白帶魚照片和在池邊宰殺白帶魚影片。

園方公告泳客入池注意事項第９點規定，「請勿拋棄廢棄物及環境汙染之物品，並維護自然生態，請勿採捕生物、攜帶漁網漁頭。」救生員抓白帶魚現場宰殺，招人批評公然違反規定。

負責和平島公園營運的宏岳國際公司總經理黃偉傑說，游泳池禁止泳客捕撈海中生物，保護生態。但為維護泳客安全和泳池環境會有例外情形，例如池底有海膽要移除，免得泳客受傷，移除傷魚也是相同理由。

園方今天詢問承攬水域管理團隊了解始未，得知這名救生員是假日臨時支援人力，昨天發現白帶魚受傷漂浮海面，依園區管理辦法規定，應撈起並移置池外、非遊憩範圍海域回歸自然。

黃偉傑表示，這名救生員發現受傷白帶魚未向上通報，並在池邊直接「處理」行為，嚴重違反公園規定，已要求委外單位將他免職，並立刻對其他員工再次進行教育訓練，杜絕同類型事件發生。

黃偉傑說，和平島公園一直十分重視生態永續，去年發現小環頸鴴在園區成功產卵孵化。園方也常舉辦環境教育課程，推廣環境保育的重要性。每名正式員工入職前教育訓練，讓員工了解公園對生態保育的目標和重視。很遺憾發生違規事件，未來也會要求合作商，加強對短期支援員工教育訓練。