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陳琬惠指控江聰淵賤賣市產圖利建商 籲出面說明

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨宜蘭縣長擬參選人陳琬惠宣稱江聰淵賤賣市產圖利建商，籲出面說明。 記者歐陽良盈／攝影
民眾黨宜蘭縣長擬參選人陳琬惠宣稱江聰淵賤賣市產圖利建商，籲出面說明。 記者歐陽良盈／攝影

宜蘭縣長選情膠著，現任國民黨籍縣長林姿妙涉貪遭檢方起訴，民進黨參選人江聰淵則被控涉嫌將總額五千多萬的限制性招標案交給兄弟，台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今再指控江聰淵涉賤賣市產圖利建商，籲其出面說明。

陳琬惠今在台灣民眾黨部舉行記者會表示，宜蘭縣長林姿妙是繼前國民黨南投縣長李朝卿後，在任期內被檢方起訴的地方首長，從起訴書可知，林姿妙與炒地集團間往來密切，她批評政治人物與財團互相勾結、炒作土地，是近年國內房價地價飆漲的關鍵因素。

陳琬惠進一步指控，這樣的情況並非發生在單一政黨，她接獲檢舉，代表民進黨參選宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵也涉弊，涉嫌在擔任市長期間，將宜蘭市坤門五段1162地號附近的市有地，賤價拋售，質疑江某圖利建商財團。

陳琬惠補充，坤門五段1162地號位於蘭城新月廣場，是宜蘭市的精華地段，過去國防部用來安置播遷來台的軍眷，1955年登記由宜蘭市公所持有，至今超過一甲子，宛如宜蘭市民的「祖產」。

陳琬惠指出，這塊地經都市計畫劃定為住宅區，價值不菲，當地房仲評估，每坪交易價格上看一百萬元。但2020年，宜蘭市公所竟然在宜蘭市代表會「背書」下，將標售底價降為1.1億元，讓某集團以每坪14萬6406元的低價得標，且取得土地所有權後，立即對長年居住的住戶提出拆屋還地訴訟，住戶面臨迫遷命運。

陳琬惠說，江聰淵曾說自己當選縣長後不炒地皮也不與財團掛勾，結果自己擔任宜蘭市長時就已經賤賣宜蘭市精華地區的建地圖利財團，呼籲江聰淵出面說明，為何決定賤賣市產，她指控這是圖利建商財團的行為，「這樣對得起宜蘭市民」嗎？

宜蘭 陳琬惠 江聰淵

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