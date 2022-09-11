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基隆羽球社區聯誼賽 4縣市選手參賽 地主包辦各組冠軍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手囊括男雙、女雙、和親子組冠軍。圖／基市府提供
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手囊括男雙、女雙、和親子組冠軍。圖／基市府提供

基隆市政府舉辦羽球社區聯誼賽，來自4個縣市近百名選手參加，今日決賽成績出爐，基隆市羽球好手囊括男雙、女雙、和親子組冠軍。

基隆市教育處表示，為在基隆推廣羽球運動，市府提出運動i台灣計畫，並在3日、11日在國民運動中心舉辦羽球社區聯誼賽。比賽分成男雙組、女雙組及親子組，現場還有互動闖關遊戲，民眾在定點將3顆羽球射進框框裡，就可獲得小禮物。

經過一番激戰，基隆市的羽球好手囊括所有組別冠軍，男雙組冠軍萬家安、溫宸槿；女雙組冠軍洪美菱、蔡筱蕙；親子組冠軍黃致維、黃羽彥。

教育處長杜國正說，歡迎喜愛羽球運動的民眾參賽，互相切磋球技，提升能力，親子組比賽更讓父母與孩子間有更多的交流機會，讓孩子學習到溝通、交流、合作的重要，教育孩子如何勝不驕，敗不餒。

基隆市運動i台灣計畫規劃多項運動課程及活動，期盼民眾能夠養成良好的運動習慣。相關活動資訊可上臉書粉絲專頁（https://zh-tw.facebook.com/klsportitw/）查詢。

基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手黃致維、黃羽彥拿下親子組冠軍。圖／基市府提供
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手黃致維、黃羽彥拿下親子組冠軍。圖／基市府提供
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手囊括男雙、女雙、和親子組冠軍。圖／基市府提供
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手囊括男雙、女雙、和親子組冠軍。圖／基市府提供
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手囊括男雙、女雙、和親子組冠軍。圖／基市府提供
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手囊括男雙、女雙、和親子組冠軍。圖／基市府提供
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手萬家安、溫宸槿拿下男雙冠軍。圖／基市府提供
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手萬家安、溫宸槿拿下男雙冠軍。圖／基市府提供
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手洪美菱、蔡筱蕙拿下女雙組冠軍。圖／基市府提供
基隆市羽球社區聯誼賽決賽成績出爐，基隆市羽球好手洪美菱、蔡筱蕙拿下女雙組冠軍。圖／基市府提供

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