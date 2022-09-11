雞籠城隍爺日巡 蔡適應扶轎同行 宣示打造港市新風貌
基隆市長民進黨參選人蔡適應今天參加雞籠城隍文化祭時說，他提出的市港再生標竿計畫2.0政見，包括廟口商圈、孝二路商圈、國門廣場、海洋廣場、哨船頭商圈等，未來只有透過商圈整合、推動無障礙設施和老宅更新，才能讓基隆持續繁榮發展。
基隆護國城隍廟今天舉辦城隍文化祭日巡及205周年安座大典，蔡適應受邀扶轎，陪同城隍爺與眾神祇日巡，沿途發放鹹光餅，保佑市民。
蔡適應表示，過去多次和基隆護國城隍廟合作，在雞籠城隍文化季舉辦古早味小吃美食節，將城隍文化和美食帶到立法院，讓更多人了解城隍廟對基隆城市發展的貢獻。過去有「吃在城隍、未見城隍先吃魚」的說法，意即城隍廟周邊是小吃美食匯聚地。
蔡適應說，推動市港再生標竿計畫2.0方案，可以讓港市核心區塊有更大的改變，擺脫過去灰色陰暗的感覺。目前第一階段陸續完成，市民已可看到海洋廣場鋪面更新，國門廣場視野開闊，還有城際轉運站相關工程，下一階段是公私部門合作，串起各個商圈，讓港市風情更加不一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言