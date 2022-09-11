雞籠城隍爺日巡 蔡適應扶轎同行 宣示打造港市新風貌

基隆市長民進黨參選人蔡適應今天參加雞籠城隍文化祭時說，他提出的市港再生標竿計畫2.0政見，包括廟口商圈、孝二路商圈、國門廣場、海洋廣場、哨船頭商圈等，未來只有透過商圈整合、推動無障礙設施和老宅更新，才能讓基隆持續繁榮發展。

基隆護國城隍廟今天舉辦城隍文化祭日巡及205周年安座大典，蔡適應受邀扶轎，陪同城隍爺與眾神祇日巡，沿途發放鹹光餅，保佑市民。

蔡適應表示，過去多次和基隆護國城隍廟合作，在雞籠城隍文化季舉辦古早味小吃美食節，將城隍文化和美食帶到立法院，讓更多人了解城隍廟對基隆城市發展的貢獻。過去有「吃在城隍、未見城隍先吃魚」的說法，意即城隍廟周邊是小吃美食匯聚地。