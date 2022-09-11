颱風梅花逼近 台東劃定限制管制區違者最重罰25萬
颱風梅花接近台灣東部海面，台東縣政府劃定限制管制區，今天下午3時起生效，呼籲民眾勿進入遊憩或觀浪等，違者將重罰，最高處新台幣25萬元罰鍰。
中度颱風梅花中心位置目前在鵝鑾鼻的東北東方海面上，對台灣東半部海面構成威脅。台東縣政府今天發布訊息表示，公告劃定向陽山等區域為管制區，並自下午3時起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發。
縣府也緊急依災害防救法規定，公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武及蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去的範圍。
為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，民眾於颱風來襲期間，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
同時縣府也強制要求公告縣內各港口（泊、區）、岸際（高潮線起向臨陸側100公尺內，住宅區及海堤線內除外）列入管制區，禁止船（筏）出海作業（除救難船外），並立即強制縣內各港口（泊區）大陸船員暫置漁船進港避風及船員上岸安置（陸上警報發布），由海巡單位執行各商、漁港（泊區）各式船舶進出港管制措施，各山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流），應禁止人民從事各項危險活動，違反災害防救法之公告內容，協助執行之人員得依行政法規定，以間接強制或直接強制方式執行。
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