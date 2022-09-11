宜蘭站前幾米「飛天小火車」功成身退 縣府研議新造景

宜蘭火車站前「幾米飛天小火車」高掛穿梭九芎林，是遊客造訪宜蘭的熱拍景點，重達3000公斤飛天火車遇到颱風來就要卸下，每次卸下再吊掛就要花10幾萬元。最近接連兩次颱風來襲，暫時不會立即掛上，縣府與幾米團隊正研議另改其他裝置藝術，原則上還是要有穿梭樹林的意象。

宜蘭市舊城區以前有很多九芎樹林，位於火車站對面的迎賓廣場由知名建築師黃聲遠設計，搭建綠色高聳的鋼構建築，高棚下九芎樹植栽，營造具有九芎林意象的藝術廣場；此一場景被幾米廣場相中，把幾米繪本裡的飛天小火車在此具形呈現，小火車高掛穿梭樹林間，男孩和女孩搭上朝著林間出發列車，把所有煩惱拋諸腦後，尋找夢想中的燦爛星空。

2014年1月底升空的飛天小火車有1節火車頭與5節車廂，總重約3000公斤、長度30公尺，深受遊客喜愛，成為宜蘭迎賓門面，同時也是療癒系的打卡熱點。不過，每次颱風來就要卸下，颱風過後再重新掛起，除了遭質疑花錢，恐怕也有掉落風險。

這次梅花颱風過後，會不會把「飛天小火車」再掛上去？縣政府工商旅遊處表示，目前還在綜合評估中，暫時不會馬上上架，等颱風警報解除後做最後決定。