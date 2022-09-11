發生婦人掉落舊衣回收箱後 基市規定投入口小於45公分

基隆市日前發生婦人為了撿回誤投入舊衣回收箱的手機，不慎掉落回收箱受困事件。環保局為了防止發生類似意外，規定舊衣回收箱投入口長、寬應小於45公分，若是超過，箱體須設緊急逃出口，讓摔落者可自行逃出，避免受困回收箱。

年近七旬的黃姓婦人把舊衣投入回收箱後，想起手機可能放在某件舊衣口袋內。她在回收箱外打電話，聽到答鈴聲確認後，從投入口探頭進去，試圖找到舊衣及拿回手機，不料一不留神掉進回收箱，並因右腳被投入口的金屬蓋夾入，無力脫困。

黃婦雖然有手機，並打110求救，但未能精準說出受困地點。一個半小時後才被早起運動的人發現，由消防人員切開回收箱門鎖，救她出來。

基隆市身心障礙者團體從事舊衣回收管理要點規定，回收設施設置的尺寸、材質、顏色、圖樣，環保局得依實際需要加以指定。

環保局長賴煥絃今天說，為防止類似意外再發生，即日起要求申請設置舊衣回收箱，投入口長度和寬度不得大於45公分。苦是投入口設計長、寬大於45公分，箱體的側面中間高度須設置緊急逃出口，並設置可從內部打開的圓插銷，當有人不小心摔落舊衣回收箱時，可由逃出口逃出。

環保局表示，核准身心障礙團體設置舊衣回收箱的用意，在協助社福團體增加收入，造福更多身心障礙者。部分團體為方便民眾投放袋裝的舊衣物，投入口不會太小，但為防有人投入舊棉被，也不會設計太大。