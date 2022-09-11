花蓮首家合法農產品加工場 助農友加工銷售提升產值

花蓮縣壽豐鄉「淺草堂」不但是全縣首家合法初級加工場，也接受東部農友訂單做成加工品，協助設計商品包裝銷售，更與故宮合作推出有機商品山苦瓜茶，深獲農糧署肯定。負責人曾吉生表示，透過整合代工服務，延長農產品銷售時間、創造多元性，農業產值再提升。

曾獲百大青農的曾吉生於2012年返鄉務農，適逢花蓮農業改良場鼓勵農友種植有機山苦瓜，決定投入生產。不過山苦瓜吃起來太苦又不好吃，市場接受度不高，曾吉生認為或許做成加工品可增加其價值，便將有機山苦瓜加工成茶包、飲料等，卻仍然賣不好，更激發他思考如何優化商品。

曾吉生除了重新設計產品包裝、精進製作過程，更陸續取得加工廠登記證、食品相關認證，安全又有機的加工品，讓消費者願意花錢購買，去年更與故宮博物院聯名推出有機山苦瓜茶，成為全台唯一。

東部有許多小農，資產有限難以自行加工，「淺草堂」提供宜花東近300名小農，50公斤以下的農產加工，總品項多達百項，常態加工則有20至30項。具印刷背景的曾吉生，更發揮專長協助農友設計、印刷產品包裝，延長農產品銷售時間並幫忙銷售，讓農民專心種植優質農產品。