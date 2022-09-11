花蓮首家合法農產品加工場 助農友加工銷售提升產值
花蓮縣壽豐鄉「淺草堂」不但是全縣首家合法初級加工場，也接受東部農友訂單做成加工品，協助設計商品包裝銷售，更與故宮合作推出有機商品山苦瓜茶，深獲農糧署肯定。負責人曾吉生表示，透過整合代工服務，延長農產品銷售時間、創造多元性，農業產值再提升。
曾獲百大青農的曾吉生於2012年返鄉務農，適逢花蓮農業改良場鼓勵農友種植有機山苦瓜，決定投入生產。不過山苦瓜吃起來太苦又不好吃，市場接受度不高，曾吉生認為或許做成加工品可增加其價值，便將有機山苦瓜加工成茶包、飲料等，卻仍然賣不好，更激發他思考如何優化商品。
曾吉生除了重新設計產品包裝、精進製作過程，更陸續取得加工廠登記證、食品相關認證，安全又有機的加工品，讓消費者願意花錢購買，去年更與故宮博物院聯名推出有機山苦瓜茶，成為全台唯一。
東部有許多小農，資產有限難以自行加工，「淺草堂」提供宜花東近300名小農，50公斤以下的農產加工，總品項多達百項，常態加工則有20至30項。具印刷背景的曾吉生，更發揮專長協助農友設計、印刷產品包裝，延長農產品銷售時間並幫忙銷售，讓農民專心種植優質農產品。
據農糧署統計，目前全台有32家類似淺草堂規模的初級加工場，其中東部有4座，透過初級加工農產品，不但穩定產銷價格，更延長農產品保存期限，增加農產品價值，對地方經濟也有益處，同時配合推廣產銷履歷、有機生產等政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言