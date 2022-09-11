關注梅花颱風動態 蘭陽媽祖文化節海陸遶境暫不受影響

宜蘭縣「蘭陽媽祖文化節」正緊密鼓籌辦，預計16日展開海陸大遶境，由於梅花颱風來襲，主辦單位密切關注評估颱風動態，目前認為活動應該可以照常進行，暫時不受影響。

中央氣象局在今天上午發布海上颱風警報，視發展狀況，不排除發布陸警。縣府民政處表示，會密切關注颱風發展動態，目前看起來梅花14日遠離，15日去到中國大陸，蘭陽媽祖文化節的船隻沿著平原近海岸而行，應該可以照常舉行遶境，不受影響。

蘭陽媽祖文化節第一天清晨從縣境南邊的南方澳漁港出海遶境，抵達北邊的烏石港時，接著陸上遶境。登記編排海上遶境是CT2大型漁船共66艘，載著大大小小的媽祖神尊，另外很多小漁船也踴躍想要參加，屆時會一併自由陪同前往，另有13艘賞鯨船，預計場面十分壯觀。