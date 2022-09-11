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關注梅花颱風動態 蘭陽媽祖文化節海陸遶境暫不受影響
宜蘭縣「蘭陽媽祖文化節」正緊密鼓籌辦，預計16日展開海陸大遶境，由於梅花颱風來襲，主辦單位密切關注評估颱風動態，目前認為活動應該可以照常進行，暫時不受影響。
中央氣象局在今天上午發布海上颱風警報，視發展狀況，不排除發布陸警。縣府民政處表示，會密切關注颱風發展動態，目前看起來梅花14日遠離，15日去到中國大陸，蘭陽媽祖文化節的船隻沿著平原近海岸而行，應該可以照常舉行遶境，不受影響。
蘭陽媽祖文化節第一天清晨從縣境南邊的南方澳漁港出海遶境，抵達北邊的烏石港時，接著陸上遶境。登記編排海上遶境是CT2大型漁船共66艘，載著大大小小的媽祖神尊，另外很多小漁船也踴躍想要參加，屆時會一併自由陪同前往，另有13艘賞鯨船，預計場面十分壯觀。
特別的是，這次海巡署派出今年4月交船的4千噸級「新竹艦」，外加100噸、35噸級巡防艇擔任護衛隨行，保護人船安全；今年也是首度的「海陸空」大集結，18日的媽祖回鑾平安夜，縣政府會在南方澳第三漁港舉辦宜蘭首次無人機高空煙火秀，300台無人機升空排出媽祖、千里眼與順風耳、宜蘭地景等圖案，帶來視覺聲光饗宴。
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