颱風梅花影響 綠島加開船班載送逾4000遊客返台

颱風梅花影響，台東行駛到綠島的客輪今天下午停航，上午船公司加開船班，載送4000多名遊客返台；蘭嶼今天全部停航，航港局昨天已啟動疏運，無未能搭上船班旅客。

中秋節連假，綠島旅遊人潮滿滿，湧進4000~5000名遊客，由於颱風梅花接近台灣東部外海，氣象局今天上午已發布海上颱風警報，台東富岡到綠島的客輪中午過後停航。

船公司一早除了固定航班，也多開來回數趟，總共16班船，載送4000多名遊客，大部分遊客行程被迫縮短，但因害怕滯留島上，紛紛搭船返台。

台東沿岸風浪上午還算平穩，岸邊還有人垂釣，海巡署人員勸離；富岡漁港內，船隻大多已進港避颱。

蘭嶼部分，航港局昨天已啟動疏運，加開10航次，無未能搭上船班的旅客，蘭嶼船班今、明兩天停航。