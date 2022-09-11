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苗栗縣118座U3橋梁年底全數完成維修 金路獎也來肯定
苗栗縣大湖二橋改建及頭份大橋改善工程預計今年底完工，全縣2020年、2021年列管118座U3（1年內要派修）橋梁，將隨之全數完成維修，縣府也在交通部「金路獎」橋梁維護項目評比，連續第2年績優。
宜蘭縣蘇澳鎮南方澳大橋2019年10月1日發生斷橋事件後，苗栗縣政府加強橋梁安全檢測，評估順序保護式維修，確保安全並延長橋梁壽命，縣府指出，全縣正常使用橋梁近1500座，U3橋梁2020年73座，檢測及維修數量創紀錄，2021年有45座，今年委外檢查中，尚未完成期末報告。
U3橋梁中，大湖二橋拆除改建工程，總經費9000萬元，去年6月開工，主體結構已經完工，目前辦理路燈安裝、路面鋪設，10月辦理通車；頭份大橋改善工程，總經費7363萬多元，今年2月開工，已完成44束纜索更換，目前加緊油漆作業，預計今年12月完工。
縣府指出，每年編列1000萬元辦理老舊橋梁維修，950萬元橋梁檢測，依結果改善，大湖二橋、頭份大橋另籌編經費，2020年、2021年列管118座U3橋梁，今年底全數完成維修。
金路獎有「交通界奧斯卡」之稱，縣府在橋梁維護、路況維護項目，都連2年績優，相當不容易，路況維護部分，現地考核縣道119線及119甲線，道路及附屬設施維持良好，加上完整日夜間路巡紀錄，使用空拍機輔助道路養護紀錄，計畫性汰換老舊路面等，養護成果受到肯定。
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