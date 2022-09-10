基隆山海工作營第7年成果發表 22市集攤位感受山城生活

在地方創生政策下，基隆市政府積極整合產業創生、空屋媒合、社區共創等議題，努力推動西岸太平山城地方創生，市府與罾仔寮社區、元智大學合辦「山海工作營」邁入第七年，今天下午22組攤位山海小市集暨成果發表，大家感受山城生活氛圍。

今天太平山城布置得很熱鬧，山海小市集由貼近山城社區及基隆社群組成22組市集攤位，包含太平宮麻油雞飯、在地熱情居民的枝仔冰，金豆咖啡、AD飾不飾、人參民謠小屋、江福記餅店等；草子樂團、吉鼓拉音樂藝術工作室、Wac瓦克阿中、House Band等在地樂團，讓民眾欣賞山城的音樂之美。

活動還舉辦設計與建築者之家建築競圖、都市設計及再生議題交流講座、山海工作營等活動，討論及實驗山城生活新可能，透過學生與居民的互動，一起觀察及思考太平山城轉變的可能。

市長林右昌指出，今天舉辦的山海小市集，延續7年時間，藉這項活動和社區居民一起長大，從太平國小廢校、青鳥書店進駐到今年城市博覽會的光電獸夜間光電展演，把人群從山腳下吸引一路漫步到山上，體驗常民生活引發想像。

林右昌提及，這是不斷演化的過程，校舍周邊工程進行是利用中央城鄉計畫，延續把原有成果向外擴展，未來還有西岸太平山城纜車系統，預計明年完成細部規劃設計，希望後年能開始動工，屆時太平山城是不一樣風景。