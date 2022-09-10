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曾因中風自暴自棄 大同鄉陳文達重拾畫筆獲新生
宜蘭縣大同鄉48歲陳文達熱愛繪畫，北漂從事廣告看板，而立之年返鄉務農卻染上酗酒惡習，35歲中風後封筆，在南山部落文化健康站鼓勵下重拾畫筆，起初下筆手抖到如今已能於短短幾分鐘素描成形，時常為他人作畫、義賣，唯妙唯肖的作品越畫越多，南山文健站更特別為他舉辦畫展。
家中8個兄弟姊妹，陳文達排行第六。家境生活辛苦的他從小喜歡畫畫，國中時赴台北工作投入廣告看板繪畫，隨著科技時代來臨而沒落，30歲選擇回鄉務農砍菜、打零工，也因酗酒長達5年之久，身體亮紅燈，正值青壯年35歲右半身中度中風，人生陷入低潮。
「一度想自殺」，陳文達回憶當時無法接受身體狀態，整整一年都躺床，唯一信仰就是醫治心靈的教會。直到39歲來到南山文健站，他開始重拾畫筆，學習用左手練習，起初手抖畫不成直線，「怎麼畫都畫不好」，每周3堂課，久而久之進步到能完成一幅素描畫，也感到心靈滿足。
陳文達從繪畫中獲得成就感，筆下主角不乏耶穌、聖母、居民、長者、動物、風景、泰雅文化等，作品栩栩如生常獲讚賞與肯定，也能增加自己生活零用錢。他不因此自滿，「畫畫是永無止盡，仍有要摸索之處。」
南山文健站照服員余潔靈表示，陳文達起初來時，整個人感覺悶悶的，夥伴們以樂觀與愛的言語鼓勵、關心，他漸漸地變得開朗。照服員陳佳儀也是陳文達的外甥女說，舅舅雖然無法工作，憑著畫畫興趣，走出部落與人群接觸。文健站更將他一系列畫作開設展覽，讓部落居民能來欣賞其作品。
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