曾因中風自暴自棄 大同鄉陳文達重拾畫筆獲新生

宜蘭縣大同鄉48歲陳文達熱愛繪畫，北漂從事廣告看板，而立之年返鄉務農卻染上酗酒惡習，35歲中風後封筆，在南山部落文化健康站鼓勵下重拾畫筆，起初下筆手抖到如今已能於短短幾分鐘素描成形，時常為他人作畫、義賣，唯妙唯肖的作品越畫越多，南山文健站更特別為他舉辦畫展。

家中8個兄弟姊妹，陳文達排行第六。家境生活辛苦的他從小喜歡畫畫，國中時赴台北工作投入廣告看板繪畫，隨著科技時代來臨而沒落，30歲選擇回鄉務農砍菜、打零工，也因酗酒長達5年之久，身體亮紅燈，正值青壯年35歲右半身中度中風，人生陷入低潮。

「一度想自殺」，陳文達回憶當時無法接受身體狀態，整整一年都躺床，唯一信仰就是醫治心靈的教會。直到39歲來到南山文健站，他開始重拾畫筆，學習用左手練習，起初手抖畫不成直線，「怎麼畫都畫不好」，每周3堂課，久而久之進步到能完成一幅素描畫，也感到心靈滿足。

陳文達從繪畫中獲得成就感，筆下主角不乏耶穌、聖母、居民、長者、動物、風景、泰雅文化等，作品栩栩如生常獲讚賞與肯定，也能增加自己生活零用錢。他不因此自滿，「畫畫是永無止盡，仍有要摸索之處。」