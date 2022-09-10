花蓮轉運站階梯級深不足易踩空 縣議員魏嘉彥建議改善

中秋連假正是交通尖峰期，縣議員魏嘉彥接獲民眾陳情，指先期轉運站入口處階梯級深不足，腳掌無法完全踩在階梯上，上下階梯容易不穩，已有人因此摔傷，要求縣府改善；縣府建設處表示，經實測級深25公分符合法規，會研議在階梯面張貼警語，提醒民眾注意。

魏嘉彥表示，有民眾向他反映，不少遊客在轉運站入口階梯處摔倒受傷。他近日前往實測，發現級深僅24到25公分，約是成年女性腳掌尺寸，若是男性可能會有腳跟懸空，踩踏不穩的疑慮，以他而言，腳掌就無法完全踩在階梯上，若民眾為趕車匆忙沒注意，確實有摔倒可能。

魏嘉彥認為，雖然縣府指階梯深度符合法規最低標準，但不代表符合使用者需求，建議縣府改善，就算有難處無法立即改善，也要設置警告標示，提醒民眾小心踩踏，未來設計正式轉運站時，也要納入考量。

縣府建設處長鄧子榆說，轉運站樓梯及平台的寬度、梯級尺寸，適用建築技術規則施工篇第33條第1款第3目規定，也就是級高要在20公分以下、級深24公分以上，經現場實測，級深為25公分，級高為14公分，均符合規定。

鄧子榆表示，入口處腹地有限，還要保留人行道空間，目前設計為3階級高14公分共42公分的高程，若為增加級深改成兩階，1階級高增加為21公分，反而不符技術規則的規定。若民眾有疑慮，可研議是否設置警語，但若採豎立告示牌將讓現場顯得凌亂，會考慮在階梯面張貼警語提醒。

花蓮先期轉運站自7月1日試營運，整合國道客運、公路客運和市區客運等9家業者共26條路線，提供整合公共運輸及多元服務。