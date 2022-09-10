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如利劍刺入眼睛 基隆這國小光電折射太陽強光居民難受

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中正國小光電板折射強光，居民反映有如一把利劍刺入眼睛很難受。圖／議員藍敏煌提供
基隆中正國小光電板折射強光，居民反映有如一把利劍刺入眼睛很難受。圖／議員藍敏煌提供

基隆市中正國小配合市政府政策在校園建物上方全面裝太陽能光電發電系統，但是裝好之後附近居民反彈，因為每天從下午4點多開始到日落前，太陽光折射刺眼光線讓人受不了，不僅悶熱也傷眼，造成嚴重光害，有如「利劍刺入眼睛」。學校表示，將請廠商研議改善辦法。

「真的好刺眼，到下午眼睛都睜不開！」住戶說，位在中船路36巷的中正國小，因位處斜坡的下方，周遭緊臨民宅，有如一處凹地，四周民宅位在高一點的斜坡，距離相當靠近，學校裝設的太陽能光電板折射的太陽光，因為角度的關係折射直入民宅，造成光害。

中船里長蔣春生表示，每天下午4點多開始到傍晚日落前，太陽能光板就會折射到周遭民宅，住戶反映，不僅悶熱感增加，而且眼睛十分難受，就像「一把利劍刺入眼睛」，希望改善。

議員藍敏煌指出，太陽能板折射角度確實嚴重影響中船路一帶住戶，尤其傍晚陽光折射時引發光害，要求廠商1個月內提出改善方案以解民怨。

中正國小校長李欣蓉說明，因學校地形和角度關係，造成部分住戶會有太陽光折射光線問題，已由廠商研議解決辦法，希望不要造成住戶的困擾。

基隆市政府教育處長杜國正則表示，如確有影響到住戶，請學校和廠商研議解決辦法，目前全市國中小都已招標出去，陸續設置太陽能光電發電系統。

市府配合中央政策，有效利用學校空間，並解決學校頂樓教室炎熱、漏水，達到節能降溫效果，開放全市國中小校舍屋頂裝設太陽能光電板，增加能源節省電力。學校發電後，會把電力賣給台電，所得再回饋學校，用以改善校園環境。

基隆中正國小光電板折射強光，居民反映有如一把利劍刺入眼睛很難受。記者游明煌／攝影
基隆中正國小光電板折射強光，居民反映有如一把利劍刺入眼睛很難受。記者游明煌／攝影

基隆 漏水 議員

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