基隆捷運爭議 邱臣遠：第二階段像壞男人給承諾不負責

台北市長柯文哲昨天到基隆說「基隆輕軌從頭到尾都是騙局」，現在北北基誰要負責蓋找不到人，錢要怎麼分擔大家都不認帳，讓基捷爭議再起。立委邱臣遠今天說，基隆捷運真是一場騙局，缺工與通膨因素影響，425億元蓋不出第一階段，而第二階段就像「壞男人」只給承諾但不負責，尤其目前捷運招標大塞車，恐將陷入等待與漲價循環，柯文哲市長的示警只是剛好而已。

邱臣遠表示，目前基隆捷運面臨三個大變數，第一、面臨通膨與缺工，總經費一定會大幅膨脹，地方配合款一定喬不攏；第二、捷運發包大塞車，陷入等待與漲價的惡性循環；第三、基捷第二階段虛無縹緲，十足是「騙婚手段」，先用第一階段應付基隆鄉親，十年後該負責的人都卸任不在其位了，屆時也沒人能真正負責。

邱臣遠說，基隆捷運第一階段8月23日提送環境影響評估期末報告，仍在審查作業中，全案尚未核定，目前只有第一階段路線及425億元經費大致底定，但現在國際通膨嚴重，原物料大幅上漲，到底總經費會膨脹多少？到時經費又如何分配? 根本沒人知道。柯市長帶頭喊「基捷是騙局」，相當程度地反映了具體實情。

邱臣遠表示，雙北市都只承諾分攤合理範圍內的經費，不可能幫基隆多分攤，而市長林右昌雖然先前有承諾願意負擔17.7億元，但基隆市每年資本門預算只有39億元，市議員都紛紛擔心排擠其他預算，更何況林右昌年底就卸任。

邱臣遠還說，團隊私下詢問基捷三市平台，也得到三市都不滿意目前經費分擔的訊息，雖然鐵道局表示將會提高層級協商，但現階段看起來還未有充分共識。基隆捷運雖號稱將在明年底開工，實則困難重重。事實上目前全國捷運工程太多，有承包能力的廠商就只有那幾家，在缺工與物價飆漲的情形下，目前許多捷運根本標不出去，都在排隊慢慢去化，陷入「等待與漲價」的惡性循環當中。

另一方面，基隆捷運第二階段「基隆八堵段」，到目前為止諱莫如深，就如基隆市副議長林沛祥曾諷刺鐵道局避談八堵-基隆段：「跟壞壞的男生一樣，我給承諾但是我不負責」。