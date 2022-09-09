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未歸好兄弟注意護國城隍出巡 3千鹹光餅基隆中秋保平安

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
未歸好兄弟注意護國城隍出巡，3千鹹光餅中秋保平安。圖／基隆城隍廟提供
未歸好兄弟注意護國城隍出巡，3千鹹光餅中秋保平安。圖／基隆城隍廟提供

基隆中元祭結束，鬼門也關了，仍有遊蕩在人間的好兄弟「逾假未歸」，依照習俗城隍爺在今天晚上7點暗訪出巡，將頑皮的好兄弟們請回家，並準備3000鹹光餅發給民眾，在中秋節保平安。

2022雞籠城隍文化祭暨護國城隍205周年安座大典，重頭戲「夜巡」今晚熱鬧登場，市長林右昌也到場。農曆七月中元祭結束後，仍有遊蕩在人間的好兄弟「逾假未歸」，依照習俗城隍爺在晚上暗訪出巡，將頑皮的好兄弟們請回家。

城隍廟也在中秋夜前夕的今晚，沿基隆市區路發放鹹光餅讓民眾與小孩保平安，城隍出巡路線當中，也重現傳統擺案桌文化，民眾準備豐盛供品迎接護國城隍爺到來。

因疫情停辦2年雞籠城隍文化祭，信眾很期待與城隍有約，拿著傳統隨香燈與鹹光餅，跟隨著城隍爺的腳步行走，夜巡遶境有來自松山霞海城隍爺相伴參與，和平島三府王爺將軍船，亮相在路上隨行，眾神護台灣，守護基隆安全，讓大家度過一個平安中秋佳節。

未歸好兄弟注意護國城隍出巡，3千鹹光餅中秋保平安。圖／基隆城隍廟提供
未歸好兄弟注意護國城隍出巡，3千鹹光餅中秋保平安。圖／基隆城隍廟提供
未歸好兄弟注意護國城隍出巡，3千鹹光餅中秋保平安。圖／基隆城隍廟提供
未歸好兄弟注意護國城隍出巡，3千鹹光餅中秋保平安。圖／基隆城隍廟提供
未歸好兄弟注意護國城隍出巡，3千鹹光餅中秋保平安。圖／基隆城隍廟提供
未歸好兄弟注意護國城隍出巡，3千鹹光餅中秋保平安。圖／基隆城隍廟提供

城隍爺 中秋節 基隆

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