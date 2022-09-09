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最好的中秋節禮物 東華大學、工研院送電到大同部落

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國立東華大學、工研院等團隊攜手送電到花蓮秀林鄉大同部落，建置綠能示範點。圖／東華大學提供
國立東華大學、工研院等團隊攜手送電到花蓮秀林鄉大同部落，建置綠能示範點。圖／東華大學提供

位於太魯閣國家公園內的花蓮縣秀林鄉大同、大禮部落，位於海拔逾千公尺山區，電力設施不足，東華大學「洄瀾共好」大學社會責任中心、能源科技中心、工研院等經過近一年努力，上山裝設太陽能電板、建置綠能示範電，近日把重逾100公斤的磷酸鋰鐵電池送上山串聯儲能系統，到傳授家戶維運技術，完成送電到部落的最後一哩路。

大同大禮部落因沒有可供車輛通行的聯外道路，族人只能靠雙腳進出，單程至少需要4個小時，早年還因電力系統到不了被稱為「黑暗部落」，6年前台南社區大學首度以人力將太陽能發電板背上山，為部落開創綠電時代。

為讓部落有更穩定的綠電，「洄瀾共好」大學社會責任中心、東華大學能源科技中心與工研院攜手推動送電到大同部落計畫，從點亮第一盞路燈開始，到中秋節前建置首座5kW級獨立型太陽能供電系統，費時1年，總算完成最後一哩路。

東華能源科技中心主任白益豪表示，台南社大為部落綠能打下基礎，但舊有設備老化又欠缺妥適維護，發電效率會衰退，就算只拿來照明，一天也只能使用3到4個小時，其餘冰箱等家電還是得靠柴油發電，背油料上山辛苦廢時，也有環境汙染問題。

團隊估算，一般家戶日常所需一天約需10到12度電，選擇大同部落張姓人家、也是部落聚會所為綠能示範點，7月先上山架設14片發電效率更好的新型太陽能板，近日再將長利科技捐贈的逾百公斤磷酸鋰鐵電池送上山，串連整合及成5kW級獨立型太陽能供電系統，

白益豪說，因部落族人多半年邁，但光電系統維護幾無概念，這項計畫還有一個重要部分，就是教導族人具有維護光電系統的基本能力。工研院、東華大學、太創能源組成的技術團隊，為大同部落家戶光電系統做健檢，也傳承基礎維運技術，經過簡單清潔整理，照明時間增加1倍。

他表示，這項計畫獲得許多公私部門協力，未來會再積極爭取各項資源，盼讓部落居民有更好的用電品質。

國立東華大學、工研院等團隊為花蓮秀林鄉大同部落家戶光電系統做健檢，也傳授基礎維運技術。圖／東華大學提供
國立東華大學、工研院等團隊為花蓮秀林鄉大同部落家戶光電系統做健檢，也傳授基礎維運技術。圖／東華大學提供
國立東華大學、工研院等團隊為花蓮秀林鄉大同部落家戶光電系統做健檢，也傳授基礎維運技術。圖／東華大學提供
國立東華大學、工研院等團隊為花蓮秀林鄉大同部落家戶光電系統做健檢，也傳授基礎維運技術。圖／東華大學提供

東華大學 太魯閣國家公園 台南 台電

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