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花蓮富源、龍吟吊橋歷經3年整修 重新開放

中央社／ 花蓮縣9日電

花蓮富源國家森林遊樂區內有富源溪貫穿，園區內龍吟吊橋及富源吊橋因天災損壞，經過3年整修，即日起重新開放。

花蓮林區管理處發布新聞資料指出，龍吟吊橋串連園區內環溪與環山步道，民國106年因地震導致大規模崩塌，導致周邊步道全面中斷，108年啟動修復工程以局部改線避開災害潛勢區，銜接北側觀景平台及南側環溪步道，工程總經費新台幣2100萬元。

林管處指出，龍吟吊橋整修2年後，去年又因圓規颱風挾帶大量雨勢，造成吊橋兩側步道毀損，再次封閉維修，一直到今年連同富源吊橋整修工程完工，歷時3年修復，中秋連假前一併開放啟用。

林管處指出，龍吟吊橋全長156公尺，寬1.2公尺，走在橋面上可近距離欣賞高約30公尺的龍吟瀑布，感受谷風吹過的涼意，天氣好還有機會欣賞七色彩虹。

林管處指出，因園區動植物資源豐富，龍吟吊橋設計為垂懸式吊橋，減少設施量體降低對環境的衝擊，吊橋前端連結道就地取材，以九芎木為踏面的手作步道，符合當地自然調性，整修工程獲110年度優良農業建設工程評為「佳作工程」。

林管處指出，損壞的舊龍吟吊橋則保留提供環境教育，讓遊客能了解園區內遭受自然災害的歷史過程。

園區同樣封閉整修的還有長50公尺的「富源吊橋」，林管處指出，吊橋自90年啟用已經超過20年，也一併整修，歷經2年時間，即日起完工開放。

富源國家森林遊樂區由林管處與ROT（重建、營運、轉移）廠商合作管理維護，園區共有5個步道，從吊橋周邊步道及景觀台可欣賞不同角度的龍吟瀑布及富源溪景色，其中以樟樹林為最大特色，處處可見樹齡超過30年以上的大樟樹，林相整齊優美。

吊橋 森林遊樂區

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