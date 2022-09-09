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台東197縣道山徑尋幽 增設施供自行車旅遊更舒適

中央社／ 台東縣9日電

全長約60公里的台東縣道197號，是自行車友山徑尋幽的選擇，為了讓車友更安全、舒適，台東縣政府向中央爭取經費進行改善道路工程和增加設施，預計明年2月完成。

台東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科長林俐志今天告訴中央社記者，197縣道串聯台東縣縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路，近年來縱谷地區觀光發展蓬勃，湧入來自全國各地大量的遊客及自行車愛好者。

但197縣道因存在許多瓶頸及危險路段，造成交通運輸及觀光功能極為受限。

林俐志表示，為改善197縣道道路狀況及設施，台東縣政府爭取新台幣6000餘萬元經費，辦理197縣道「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，並於昨天由台東副縣長王志輝主持開工祈福儀式，希望提供全國自行車愛好者及遊客慢生活體驗。

工程包括增設自行車里程牌及導覽解說牌、加強路側護欄、道路鋪面改善及增設3處自行車休憩據點等，預計112年2月完成。

自行車 台東 花東縱谷

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