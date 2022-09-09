基隆仁愛區「少將腳」一帶長期供水不穩 可望徹底改善

基隆市仁愛區仁四路19巷「少將腳」一帶數十戶民宅，因位居斜坡上巷尾的管線末端，水壓不足，加上管線老舊易漏水，30多年來，始終有水壓不足的困擾，水量很小，甚至曾有一次過年期間都沒水可用。經議員爭取多年，水公司提出具體改善方案，將更新及加大管線口徑，並改從南榮路配水池送水，預計2個月內完工，可徹底改善供水問題。

市議員童子瑋昨與水公司會勘，第一區處簡報改善方案。童子瑋表示，這裡長期供水不穩定，30多年來居民忍受水量不足的困擾，主要是因為位居斜坡上巷尾的管線末端，水壓不足，加上管線老舊易漏水，經過他和博愛里長邱三元長期追蹤努力，水公司提出「終極版」改善方案。

水公司提出改善計畫為管線更新及加大管線口徑，並且改從地勢較高的南榮路配水過來。童子瑋說，

管線更新可延長使用年限，降低管線漏水風險，擴大管徑則可增加供水量。改以南榮路100噸配水池系統供水，可穩定水壓，原仁四路供水管線，做為備援區域供水調配。2個月後，可望徹底解決少將腳困擾多年供水不穩的問題。

童子瑋說，仁四路19巷一帶，巷尾叫「少將頂」，在地人習慣稱「少將腳」，因為日治時期建有基隆要塞司令官邸，司令多為日本少將以上軍職，才有少將腳、少將頂的名稱。