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台東197縣道明年2月提供自行車道慢體驗

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府爭取6千餘萬元經費，辦理197縣道「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，昨天由副縣長王志輝主持開工典禮。圖／台東縣政府提供
台東縣政府爭取6千餘萬元經費，辦理197縣道「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，昨天由副縣長王志輝主持開工典禮。圖／台東縣政府提供

台東縣政府爭取6千餘萬元經費，辦理197縣道「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，昨天開工，預計明年2月完成，提供全國自行車愛好者及遊客慢生活體驗。

副縣長王志輝說， 「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，包括增設自行車里程牌及導覽解說牌、加強路側護欄、道路鋪面改善及增設三處自行車休憩據點等，這項工程完成後必能進一進帶動緃谷地區的觀光和產業發展。

197縣道全長約60公里，全線串聯縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路。3年來已投入超過５億元經費辦理道路改善計畫，由南向北逐步完成道路拓寬、排水改善、危險路段安全性提升等工作，目前全線寬度都達6公尺以上可供雙向通行，安全性及舒適性都已大大提升。

縣府建設處表示，施工期間民眾可以共體時艱，度過暫時的不便，明年2月完工後縣府列入觀光景點加強行銷，竭誠邀請全國民眾前來197縣道，感受耳目一新的自行車觀光體驗。

台東縣政府辦理「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，包括增設自行車里程牌及導覽解說牌、加強路側護欄、道路鋪面改善及增設三處自行車休憩據點等，預計明年2月完工。圖／台東縣政府提供
台東縣政府辦理「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，包括增設自行車里程牌及導覽解說牌、加強路側護欄、道路鋪面改善及增設三處自行車休憩據點等，預計明年2月完工。圖／台東縣政府提供

自行車 車道

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