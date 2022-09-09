聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東197縣道明年2月提供自行車道慢體驗
台東縣政府爭取6千餘萬元經費，辦理197縣道「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，昨天開工，預計明年2月完成，提供全國自行車愛好者及遊客慢生活體驗。
副縣長王志輝說， 「山徑尋幽」自行車道引導及設施改善工程，包括增設自行車里程牌及導覽解說牌、加強路側護欄、道路鋪面改善及增設三處自行車休憩據點等，這項工程完成後必能進一進帶動緃谷地區的觀光和產業發展。
197縣道全長約60公里，全線串聯縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路。3年來已投入超過５億元經費辦理道路改善計畫，由南向北逐步完成道路拓寬、排水改善、危險路段安全性提升等工作，目前全線寬度都達6公尺以上可供雙向通行，安全性及舒適性都已大大提升。
縣府建設處表示，施工期間民眾可以共體時艱，度過暫時的不便，明年2月完工後縣府列入觀光景點加強行銷，竭誠邀請全國民眾前來197縣道，感受耳目一新的自行車觀光體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言