基隆300師生親水體驗 8人滑龍舟板如賽龍舟趣味橫生

為推動學生參與水域活動，落實水域安全教育，基隆市政府教育處今天和國立台灣海洋大學，在小艇碼頭辦理趣味龍舟板競賽，300多名學生透過樂趣化的親水體驗、龍舟板競速及開放水域安全宣導，增進學生親進海洋的能力，過程趣味橫生。

比賽分成高中組、國中組、國小高年級組及集中式特教生動無礙組，共31隊300多名師生一同參與。

由八斗國小舞獅隊開場揭開序幕。參賽選手8人穿著救生衣下場登板划槳競技，參加門檻低且還能同時進行海上溜滑梯、海上跳跳床、海上浮毯及獨木舟體驗。

基隆市政府教育處副處長陳淑貞表示，海洋大學一直以來都是基隆市教育處水域安全推動最重要的伙伴，協助落實建構基隆市城市運動記憶，讓學生們體驗這樣難得的運動機會。

海大校長許泰文表示，海洋大學擁有專業的水域運動發展團隊以及安全的小艇碼頭水域，提供基隆市學生安全的水域活動是我們應盡的責任，也期盼孩子們能藉由趣味龍舟板競賽活動的參與，掌握到水域安全重要性，學會防溺與自救，進而熟悉海洋、親近海洋以及享受安全的海洋，讓海洋大學辦理的體驗活動成為專屬基隆孩子的共同城市記憶。