拆解重組賦予丹寧生命力 花蓮家扶松園別館展「植感」

花蓮家扶中心指導受助媽媽們學習縫紉，7位布藝師費時近3個月，將二手丹寧褲拆解後，拼貼、縫製，以植物為主題創作，布置成森林祕境，「植感－丹寧的姿態」布藝展今起在花蓮市松園別館展出至22日。

由受助媽媽組成的家扶「幸福小鋪」成立13年，以社會企業經營的理念，投入受助媽媽培力，並形成相互鼓勵的支持平台，將二手牛仔褲改為包包一直是創作主軸之一，並從3年前開始與EDWIN合作將二手牛仔褲製作成布偶、背包、抱枕等商品。

前年幸福小鋪以海洋為主題在花蓮市好客會館展出，外界迴響熱烈，這次再獲得EDWIN捐贈200件二手丹寧褲，7位布藝師花了近3個月構思、創作，用堅靭的丹寧材質，展現植物豐沛的生命力。

位於松園別館二樓的展場，最醒目的是9000片丹寧布片串成的花語森林，以及644片拼貼組成的主題牆「拼貼成愛」；角落裡多盆丹寧觀葉、多肉植物舒枝展葉，150公分高的丹寧熊、大型山豬、小松鼠等各式各樣的森林動物穿梭其間，搭配丹寧布椅等生活家居，帶領觀者走入丹寧的森林祕境。

花蓮家扶中心主任施政延表示，「植感」主題有兩個層面的意義，一個是家扶中心陪伴弱勢家庭挑戰自我，展現生命的韌性質感，二是將植物的生命力與丹寧材質融合，賦予廢材生命，展現出多元的姿態，透過作品傳達給觀賞者的能量。

布藝師「小萍媽媽」從4年前加入幸福小鋪行列，平日也會與3個孩子分享創作想法與過程，今天看到手製的「花語森林」展出，自己都覺得好驚奇，也很有成就感。

為讓幸福小舖布藝師的手藝被看見，花蓮家扶中心成立「後山．家優」品牌。縣長徐榛蔚說，「後山．家優」是幸福小舖布藝師努力的成果，希望大家一起為她們加油。