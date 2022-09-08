反面穿劇團進基隆校園 林右昌陪小朋友沒台詞五感體驗

基隆市文化局邀反面穿舞蹈劇場進入幼兒園，讓幼兒體驗沒有語言的舞蹈肢體也能說故事，市長林右昌今天到暖暖附幼，陪伴孩子觀劇《奈勒斯》，演出沒有台詞，運用豐富表情與肢體語言，讓孩子用五感體驗。

文化局長陳靜萍說，表演藝術進入校園，落實文化平權、促進藝術教育普及，文化局常態性的將音樂、戲劇、舞蹈等不同型態表演藝術帶入校園，就是希望藝術教育能從小扎根，讓表演藝術成為幼兒學習或生活的一部分。

林右昌指出，深耕基隆小朋友文化與藝術教育，這幾年來進行藝術向下扎根工程，舉凡表演藝術活動進入社區，幼兒園大班到演藝廳看劇團表演，文化局和教育處合作讓藝術人文教育進到校園。

林右昌說，今天劇團演出沒有台詞，運用豐富表情與肢體語言，讓孩子用五感體驗，理解並體會表演者傳遞信息與語言，這是藝術扎根重要一環，了解文化與藝術和生活零距離。

文化局表示，繼去年《圓石頭》進到ㄧㄚㄧㄚ幼兒園、若石幼兒園、過港幼兒園，獲熱烈迴響後，今年團隊帶來台北兒童藝術節作品《奈勒斯》，進入中山幼兒園、仁愛及暖暖附幼3校演出。

演員用舞蹈肢體講述「小臭被」的故事，引領孩子走入肢體想像，用日常可取的紙箱拆解舞台的秘密，最後帶領孩子用簡單材料創造自己的角色和小舞台，說出屬於自己的故事。