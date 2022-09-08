藝人陳昭榮捐棺助貧8年宜蘭行善 今捐2萬3千公斤白米

知名藝人陳昭榮與父母親搬到宜蘭住，最近幾年以中華心蓮心公益協會的名義捐棺助貧，今天由協會新北區主任及他的母親代表捐給宜蘭2萬3000公斤白米，交由縣政府及部分鄉鎮市公所發放，讓弱勢家庭溫馨過中秋佳節。

疫情衝擊及物價通澎，有些人失去工作，讓原本經濟弱勢的家庭生活雪上加霜，社福團體所收到的善款也大幅減少。中秋節前，社團法人中華心蓮心公益協會延續8年來在宜蘭捐助弱勢家庭善舉，這次捐給宜蘭2萬3000公斤白米，其中1萬3000公斤捐贈宜蘭縣政府，透過物資銀行轉贈弱勢家戶及聯合勸募基金會等29家社福團體，另外1萬公斤捐贈三星鄉、蘇澳鎮、大同鄉、員山鄉、礁溪鄉公所等單位轉發。

知名藝人陳昭榮與父親陳忠雄從民國83年期就熱心捐棺，幫助無力殮葬的家庭，民國100年創立社團法人中華心蓮心公益協會，擴大濟助弱勢行動，目前由陳昭榮擔任理事長，他因為人在日本，今天委由新北區主任陳忠裕與母親徐秀美代表捐贈。

徐秀美說，宜蘭人善良、純樸，很開心能夠搬來宜蘭住，對於兒子陳昭榮樂於行善，她一向都非常支持。