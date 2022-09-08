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海水淡化廠不移基隆 林右昌：基隆用水到明年沒有問題

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
未來新山水庫水位會慢慢增加到滿水位，市長林右昌說，基隆用水到明年沒有問題。記者游明煌／攝影
未來新山水庫水位會慢慢增加到滿水位，市長林右昌說，基隆用水到明年沒有問題。記者游明煌／攝影

「軒嵐諾」颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，基隆河水位穩定，缺水旱象解除，原計畫自新竹移到基隆的海水淡化廠暫緩執行。基隆市長林右昌今天說，基隆水情穩定，缺水危機解除，接下來還有東北季風會降雨，「基隆用水到明年沒有問題」。

新山水庫今天水位70.84公尺，蓄水率36.71%，有效蓄水量367.84萬立方公尺，水位及水量都逐日回升中。

林右昌表示，老天有保庇，颱風後基隆河和雙溪溪水量相當豐沛，接下東北季風還會帶來雨量，是基隆的豐水期，基隆水情已經穩定，缺水危機算是過去了。

林右昌說，新山水庫屬「離槽式水庫」，主要從基隆河八堵抽水站抽水進水庫儲存，颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，現在每天從基隆河抽8到10萬噸的水，1個月可儲250萬噸，未來新山水庫水位會慢慢增加到滿水位，市民不用擔心。海水淡化廠不用到基隆，其實是好消息。

立委蔡適應說，基隆河水位目前每天維持一定的水位以上，目前也每天抽水注入新山水庫，中央已宣布支援基隆供水部分，包括海水淡廠先暫停，因為目前基隆水情已經穩定。

蔡適應指出，這幾天都有下雨，水情雖已穩定，市民可以安心，未來要再推動減少漏水的政策，過去10年來漏水率已降了10%左右，高地供水水的政策也要持續推動。

市議員張淵翔則指出，感謝臨時性的海水淡化廠不設置了，此舉雖然緊急為了拯救民生用水，但缺乏對在地民眾說明，地方關心海水淡化可能帶來的海洋環境、噪音問題、海水淡化用水品質，及包含電線與水管線鋪設等問題，所幸颱風灣帶來豐沛的雨量，多數水庫大量進帳，甚至啟動員山子分洪啟動。

張淵翔說，有水當思無水之苦，建議要解決自來水地下管線漏水問題，水庫與蓄水區域加強蓄清排淤，還有建造海綿城市提升保水能力，雨港基隆是會缺水的，隨著氣候變遷、極端氣候頻傳的地球環境，在各項天然資源的使用都要有未雨綢繆。

基隆市長林右昌（右）說，基隆用水到明年沒有問題，立委蔡適應（左）也說明，海水淡化廠暫緩到基隆執行。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌（右）說，基隆用水到明年沒有問題，立委蔡適應（左）也說明，海水淡化廠暫緩到基隆執行。記者游明煌／攝影

新山水庫 蔡適應 2022大選 林右昌

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