海水淡化廠不移基隆 林右昌：基隆用水到明年沒有問題

「軒嵐諾」颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，基隆河水位穩定，缺水旱象解除，原計畫自新竹移到基隆的海水淡化廠暫緩執行。基隆市長林右昌今天說，基隆水情穩定，缺水危機解除，接下來還有東北季風會降雨，「基隆用水到明年沒有問題」。

新山水庫今天水位70.84公尺，蓄水率36.71%，有效蓄水量367.84萬立方公尺，水位及水量都逐日回升中。

林右昌表示，老天有保庇，颱風後基隆河和雙溪溪水量相當豐沛，接下東北季風還會帶來雨量，是基隆的豐水期，基隆水情已經穩定，缺水危機算是過去了。

林右昌說，新山水庫屬「離槽式水庫」，主要從基隆河八堵抽水站抽水進水庫儲存，颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，現在每天從基隆河抽8到10萬噸的水，1個月可儲250萬噸，未來新山水庫水位會慢慢增加到滿水位，市民不用擔心。海水淡化廠不用到基隆，其實是好消息。

立委蔡適應說，基隆河水位目前每天維持一定的水位以上，目前也每天抽水注入新山水庫，中央已宣布支援基隆供水部分，包括海水淡廠先暫停，因為目前基隆水情已經穩定。

蔡適應指出，這幾天都有下雨，水情雖已穩定，市民可以安心，未來要再推動減少漏水的政策，過去10年來漏水率已降了10%左右，高地供水水的政策也要持續推動。

市議員張淵翔則指出，感謝臨時性的海水淡化廠不設置了，此舉雖然緊急為了拯救民生用水，但缺乏對在地民眾說明，地方關心海水淡化可能帶來的海洋環境、噪音問題、海水淡化用水品質，及包含電線與水管線鋪設等問題，所幸颱風灣帶來豐沛的雨量，多數水庫大量進帳，甚至啟動員山子分洪啟動。