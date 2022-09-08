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無敵海景海科館鍋物單日破40萬營業額 疫情突圍燒肉店再搶客
位在國立海洋科學博物館潮境公園的「築間幸福鍋物」7月開幕，有270度無敵海景環繞，周遭有新開幕的海洋智能館、忘憂谷步道等觀光資源豐富，還開到凌晨4點，吃完後還可進行追日行程。在疫情趨援下有不錯成績，創下單日營業額超過40萬元營業額，一位難訂；秋節前再開燒肉店，一樣可享無敵海景，結合海科館系列活動，希望搶觀光客。
「築間幸福鍋物」潮境公園店占地百坪，有104個位子，為以前的海科館潮境中心的3樓，是海科館辦公室改裝而成，視野非常好。
潮境公園現在遊客量很大，緊臨保育區潮境公園海域，每天來欣賞海景的人潮很多，也是基隆人假日都會去的後花園，周遭有最新開幕的海洋智能館、海科館、忘憂谷步道、飛天掃帚地景藝術、八斗子深奧鐵道自行車等觀光資源豐富。
疫情趨緩，海科館積極推展觀光結合美食，有很好成績，潮境公園店開幕後，電話爆線，創下單日營業額超過40萬元亮眼業績，築間餐飲集團9月1日於潮境公園再進駐個人燒肉品牌燒肉Smile，臨海的個人燒肉餐廳很有特色，鎖定基隆在地客及周邊觀光客，還有超值燒肉外帶組，省去事前備烤麻煩，在家烤肉也超有儀式感。
林楷傑昨天表示，今年在東、北部展店的燒烤市場反應佳，除了宜蘭、新北市、基隆分別有燒烤品牌外，接下來也會在竹北進駐。預估今年集團展店總數將破150家門店，而展店同時，集團持續招募餐飲專才，預告2023年起薪調漲3萬2000元起，店主管4萬8800元起，歡迎基隆在地民眾加入，內部也進行公司組織調整。
海科館位於潮境公園的「潮境智能海洋館」今年開幕，還有「潮境方舟1號」研究船的啟航與加入海洋保育的任務，讓各級學校來館進行的戶外教育的增加很多，歡迎更多的學子能夠到海科館參與不一樣的海洋教育學習，遊客也可到海科賞美麗海景、吃美食。
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