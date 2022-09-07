快訊

新北瑞芳區公所外虎頭蜂窩 外包商摘除遭蜂螫昏迷命危送醫

台積電遭砍單會對未來先進製程發展悲觀？和碩童子賢這樣回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丟丟銅蘭城國際音樂節 明起到11日移師宜蘭演藝廳表演

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽舞蹈團靈動而富有生命力的舞姿，願這片土地的人民在祈禱樂聲中獲得幸福。圖／市公所提供
蘭陽舞蹈團靈動而富有生命力的舞姿，願這片土地的人民在祈禱樂聲中獲得幸福。圖／市公所提供

2022丟丟銅蘭城國際音樂節上周先在溪南及溪北各地演出，明天起到11日在宜蘭演藝廳展開為期4天的音樂饗宴，最終場的閉幕音樂會將於11日下午3點登場，帶來結合宜蘭意象的跨域新創作，喜愛音樂藝術的朋友千萬別錯過。

「山海大地藝術饗宴」上周9月3日、4日分別在宜蘭的南北兩端舉行，讓鄉親在自然晚風中享受音樂，接下來將回到宜蘭演藝廳，以3天的「悠遊世界經典」和閉幕演出。在今天市公所的祈福儀式中，市長江聰淵以國際藝術主席聯合會主席身份受邀參與，帶領所有演出團隊與貴賓上香，祈求音樂節能夠順利圓滿。

市公所邀請「曼加非洲戰鼓團」及「蘭陽舞蹈團」參與祈福演出，在氣勢磅礡的鼓聲及祭司祝禱聲中，甘比亞團隊以傳統文化特色的歌舞呈現，蘭陽舞蹈團則以靈動而富有生命力的舞姿，願這片土地的人民在祈禱樂聲中獲得幸福。

9月8日到10日晚上7時30分在宜蘭演藝廳都有演出，免費索票入場，每場演出開場前5分鐘開放空位供沒有票券的民眾入座，最終場閉幕音樂會11日下午3時登場，可上https://yiaf.e-land.gov.tw/查詢。

宜蘭市公所邀請「曼加非洲戰鼓團」參與祈福演出，在氣勢磅礡的鼓聲及祭司祝禱聲中，呈現甘比亞傳統歌舞。圖／市公所提供
宜蘭市公所邀請「曼加非洲戰鼓團」參與祈福演出，在氣勢磅礡的鼓聲及祭司祝禱聲中，呈現甘比亞傳統歌舞。圖／市公所提供

宜蘭 音樂會 非洲

延伸閱讀

宜蘭鐵路高架晚4年完工？鐵道局不敢說 地方擔心有變數

羅東鎮長涉宴贈酒行賄遭搜索 檢調遭批「辦藍不辦綠」

分母工具人？中秋節女同事約宜蘭烤肉 見「1條件」他猶豫了

宜蘭外海中午12時50分規模4.1地震 最大震度3級

相關新聞

荷包失血！基隆這路口5天告發260件 科技執法5點全拍

基隆市仁二路、愛一路口長期以來為十大易肇事熱點之一，車禍死傷案件多，交通隊採科技執法，設置5個點全面拍攝違規左、迴轉彎車...

「月亮什麼冬冬」升級新亮點 中秋來冬山找巨型玉兔

中秋節即將到來，宜蘭縣冬山鄉公所應景人氣活動「月亮什麼冬冬」再度登場，今年裝置藝術大改版，打造10公尺高的玉兔抱月，還增...

花蓮消防分隊「雲梯車」廳舍 獲設計大獎建築類銀獎

花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊去年啟用，設計師將訓練桁架與廳舍外型結合，外觀看起來就像是一輛消防雲梯車，成為民眾...

台水引進新型日製水管 汰換花蓮市區震損管線

花蓮縣4年前發生0206大地震，花蓮市區多處自來水管線破損，台灣自來水公司引進日本研發新型耐震水管，汰換米崙斷層帶周邊道...

台東關山垃圾掩埋場燒8天 議員：包商要防火教育

台東縣關山鎮垃圾掩埋場上月發生火燒8天，不僅警消累翻，居民飽受空汙影響，議員陳宏宗今天單位質詢時，要求環保局委外包商應受...

8對夫妻鑽石婚 台東表揚

台東市今年有8對結婚60年鑽石夫妻獲表揚，市長張國洲近日逐一拜訪，送上紀念牌匾，85歲田德治、78歲朱玉枝夫婦身體硬朗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。