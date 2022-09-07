丟丟銅蘭城國際音樂節 明起到11日移師宜蘭演藝廳表演

2022丟丟銅蘭城國際音樂節上周先在溪南及溪北各地演出，明天起到11日在宜蘭演藝廳展開為期4天的音樂饗宴，最終場的閉幕音樂會將於11日下午3點登場，帶來結合宜蘭意象的跨域新創作，喜愛音樂藝術的朋友千萬別錯過。

「山海大地藝術饗宴」上周9月3日、4日分別在宜蘭的南北兩端舉行，讓鄉親在自然晚風中享受音樂，接下來將回到宜蘭演藝廳，以3天的「悠遊世界經典」和閉幕演出。在今天市公所的祈福儀式中，市長江聰淵以國際藝術主席聯合會主席身份受邀參與，帶領所有演出團隊與貴賓上香，祈求音樂節能夠順利圓滿。

市公所邀請「曼加非洲戰鼓團」及「蘭陽舞蹈團」參與祈福演出，在氣勢磅礡的鼓聲及祭司祝禱聲中，甘比亞團隊以傳統文化特色的歌舞呈現，蘭陽舞蹈團則以靈動而富有生命力的舞姿，願這片土地的人民在祈禱樂聲中獲得幸福。