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頭城音樂文化觀光季「頭圍大歌廳」 邀翁立友演唱老歌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
參加頭圍大歌廳聽歌的民眾，憑票根於節目結束散場前，可換取庇佑健康平安的媽祖紀念香卡。圖／頭城鎮公所提供
參加頭圍大歌廳聽歌的民眾，憑票根於節目結束散場前，可換取庇佑健康平安的媽祖紀念香卡。圖／頭城鎮公所提供

宜蘭頭城鎮公所舉辦「2022頭城音樂文化觀光季」即將登場，活動第一天剛好有縣政府舉辦的蘭陽媽祖文化節大遶境，整個頭城鎮市區將從早到晚熱鬧滾滾，邀請民眾一起來嗨翻天。

鎮公所特別把今年頭城音樂文化觀光季的活動地點安排在市區重要景點，3天晚上的地點在頭城慶元宮、火站周邊及行政中心前，希望能夠吸引民眾逛頭城老街，品嚐道地小吃。

頭城鎮代理鎮長蔡文益指出，3天音樂活動地點安排是9月16日頭城慶元宮、9月17日纘祥路及沙成路路口、9月18日頭城鎮公所廣場，其中金曲歌王翁立友16日及18日晚上前來演唱精彩老歌，每天的活動流程是下午3點起「金音獎」歌唱比賽、晚上6點半展開的「小丑劇場」、7點到9點半的「頭圍大歌廳」，參加頭圍大歌廳聽歌的民眾，憑票根於節目結束散場前，可換取庇佑健康平安的媽祖紀念香卡。

另外，在南門路及和平街口有「文創市集」，結合在地農漁特產、青年創業店家、公益團體、手工文創等30幾個攤位讓民眾走逛，開市時間上午9點到下午4點，蔡文益希望帶給頭城鎮民及外地遊客不同的感受及音樂饗宴，同時提醒民眾在疫情期間參與活動要做好個人防疫工作，開心聽歌、逛老街。

為期3天的頭城音樂文化觀光季地點，9月16日在頭城慶元宮、17日在纘祥路及沙成路路口、18日在頭城鎮公所廣場。圖／頭城鎮公所提供
為期3天的頭城音樂文化觀光季地點，9月16日在頭城慶元宮、17日在纘祥路及沙成路路口、18日在頭城鎮公所廣場。圖／頭城鎮公所提供
為期3天的頭城音樂文化觀光季地點，9月16日在頭城慶元宮、17日在纘祥路及沙成路路口、18日在頭城鎮公所廣場。圖／頭城鎮公所提供
為期3天的頭城音樂文化觀光季地點，9月16日在頭城慶元宮、17日在纘祥路及沙成路路口、18日在頭城鎮公所廣場。圖／頭城鎮公所提供
金曲歌王翁立友16日及18日晚上前來「頭圍大歌廳」演唱精彩老歌。圖／頭城鎮公所提供
金曲歌王翁立友16日及18日晚上前來「頭圍大歌廳」演唱精彩老歌。圖／頭城鎮公所提供

文創 媽祖 老街

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