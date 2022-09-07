快訊

73歲大哥殺害54歲弟分屍 檢依逃亡、滅證之虞聲請羈押

兩警被殺烈日下曝曬等死！凃明誠悲鳴想喝一口水 網淚崩：實在好痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荷包失血！基隆這路口5天告發260件 科技執法5點全拍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
荷包失血！基隆這路口5天告發260件，科技執法5點全拍。記者游明煌／翻攝
荷包失血！基隆這路口5天告發260件，科技執法5點全拍。記者游明煌／翻攝

基隆市仁二路、愛一路口長期以來為十大易肇事熱點之一，車禍死傷案件多，交通隊採科技執法，設置5個點全面拍攝違規左、迴轉彎車輛，8月宣導期結束，9月1日起開單告發，5天違規260件，違規情形嚴重，取締成效良好。

仁二路、愛一路口車禍死傷案件多，近3年交通事故更有增加趨勢，每年平均約有70餘件交通事故，造成用路人財損及死傷，經分析，其中不少是因違規左、迴轉彎所造成。

警方今年2月起，先設1個點科技執法，半年告發2620件，違規情形嚴重，決定擴大科技執法，後來再增設4個點拍攝擴大執法，整個區域「滴水不漏」。8月宣導期結束後，9月1日正式執法告發，

交通隊說，9月1日正式啟用執法，截至9月5日已偵測到260餘違規左(迴)轉彎車輛，取締成效良好，警方針對違規車輛都已製單舉發。

交通隊說，仁二路、愛一路口位處東岸高架橋下，橋墩影響駕駛人的視線和行車動線，不少民眾貪圖方便或因不熟悉路況，直接從橋墩下違規左(迴)轉，極易造成交通事故，因此設置科技執法設備，運用AI科技智慧全天候偵測違規行為，除可避免執法爭議、減少員警負擔，更能確保行車秩序及交通安全。

警察局呼籲駕駛人務必遵守交通規則，行經該路口應依指示方向行駛，違規將依「道路交通管理處罰條例」告發，在設有禁止左轉標誌路口左轉彎，處600元以上1800元以下罰鍰；在設有禁止迴轉或左轉標誌路口迴轉，處600元以上1800元以下罰鍰。

荷包失血！基隆這路口5天告發260件，科技執法5點全拍。記者游明煌／翻攝
荷包失血！基隆這路口5天告發260件，科技執法5點全拍。記者游明煌／翻攝
荷包失血！基隆這路口5天告發260件，科技執法5點全拍。記者游明煌／翻攝
荷包失血！基隆這路口5天告發260件，科技執法5點全拍。記者游明煌／翻攝
荷包失血！基隆這路口5天告發260件，科技執法5點全拍。記者游明煌／翻攝
荷包失血！基隆這路口5天告發260件，科技執法5點全拍。記者游明煌／翻攝

科技執法 標誌

延伸閱讀

中秋連假 基金2路和3路萬里往基隆彈性調撥車道

一中商圈五岔路易肇事 年初設科技執法迄今告發3.4萬件

南投科技執法路口暴增10處 這5路口9月率先開拍

台東市博愛、新生及博愛、鐵花路口　9月1日啟用科技執法

相關新聞

荷包失血！基隆這路口5天告發260件 科技執法5點全拍

基隆市仁二路、愛一路口長期以來為十大易肇事熱點之一，車禍死傷案件多，交通隊採科技執法，設置5個點全面拍攝違規左、迴轉彎車...

「月亮什麼冬冬」升級新亮點 中秋來冬山找巨型玉兔

中秋節即將到來，宜蘭縣冬山鄉公所應景人氣活動「月亮什麼冬冬」再度登場，今年裝置藝術大改版，打造10公尺高的玉兔抱月，還增...

花蓮消防分隊「雲梯車」廳舍 獲設計大獎建築類銀獎

花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊去年啟用，設計師將訓練桁架與廳舍外型結合，外觀看起來就像是一輛消防雲梯車，成為民眾...

台水引進新型日製水管 汰換花蓮市區震損管線

花蓮縣4年前發生0206大地震，花蓮市區多處自來水管線破損，台灣自來水公司引進日本研發新型耐震水管，汰換米崙斷層帶周邊道...

台東關山垃圾掩埋場燒8天 議員：包商要防火教育

台東縣關山鎮垃圾掩埋場上月發生火燒8天，不僅警消累翻，居民飽受空汙影響，議員陳宏宗今天單位質詢時，要求環保局委外包商應受...

8對夫妻鑽石婚 台東表揚

台東市今年有8對結婚60年鑽石夫妻獲表揚，市長張國洲近日逐一拜訪，送上紀念牌匾，85歲田德治、78歲朱玉枝夫婦身體硬朗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。