荷包失血！基隆這路口5天告發260件 科技執法5點全拍

基隆市仁二路、愛一路口長期以來為十大易肇事熱點之一，車禍死傷案件多，交通隊採科技執法，設置5個點全面拍攝違規左、迴轉彎車輛，8月宣導期結束，9月1日起開單告發，5天違規260件，違規情形嚴重，取締成效良好。

仁二路、愛一路口車禍死傷案件多，近3年交通事故更有增加趨勢，每年平均約有70餘件交通事故，造成用路人財損及死傷，經分析，其中不少是因違規左、迴轉彎所造成。

警方今年2月起，先設1個點科技執法，半年告發2620件，違規情形嚴重，決定擴大科技執法，後來再增設4個點拍攝擴大執法，整個區域「滴水不漏」。8月宣導期結束後，9月1日正式執法告發，

交通隊說，9月1日正式啟用執法，截至9月5日已偵測到260餘違規左(迴)轉彎車輛，取締成效良好，警方針對違規車輛都已製單舉發。

交通隊說，仁二路、愛一路口位處東岸高架橋下，橋墩影響駕駛人的視線和行車動線，不少民眾貪圖方便或因不熟悉路況，直接從橋墩下違規左(迴)轉，極易造成交通事故，因此設置科技執法設備，運用AI科技智慧全天候偵測違規行為，除可避免執法爭議、減少員警負擔，更能確保行車秩序及交通安全。