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走路拿獎金 台東辦「線上運動會」鼓勵民眾甩肉

中央社／ 台東縣7日電

台東衛生局鼓勵民眾運動甩肉，舉辦「虎你健康樂活開走」線上運動會，累計走路步數前10名可獲獎，首獎獎金5000元，活動9月11日起至10月10日，為期一個月，即日起報名。

台東縣政府衛生局「虎你健康樂活開走」活動負責人今天告訴媒體，還在為身上肉肉煩惱的民眾，讓衛生局幫大家「甩肉」，參加線上運動會，走路競賽，從習慣走路到養成運動習慣，恢復人魚線、馬甲線，勇敢站起來、自信邁步一起健走，即日起就可報名。

台東縣衛生局表示，累計走路步數第1至3名，獎金新台幣5000元。第4至6名獎金3000元。第7至10名可獲1000元。

另外，比賽期間達成個人指定累積步數的參賽者，即具鼓勵獎抽獎資格。比賽結束將抽出對應名額獲獎者，累計15萬步抽體重體脂計（5名）、累計24萬步抽腳踏車（2名）。累計36萬步抽智慧腕錶（1名）。

衛生局 台東

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