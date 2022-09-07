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「月亮什麼冬冬」升級新亮點 中秋來冬山找巨型玉兔
中秋節即將到來，宜蘭縣冬山鄉公所應景人氣活動「月亮什麼冬冬」再度登場，今年裝置藝術大改版，打造10公尺高的玉兔抱月，還增加飛碟與火箭，營造探索浩瀚宇宙的情境，今起至10月31日每天下午5點至晚間11點亮燈，冬山鄉長林峻輔邀請全國鄉親來冬山火車站來場浪漫邂逅。
冬山鄉公所2020年起開辦「月亮什麼冬冬」中秋活動，推出10公尺高的巨大月球帶動拍網美照、打卡熱潮，遊客們佳評如潮，今年升級以全新風貌與民眾相見，3大裝置藝術包含10公尺高的玉兔抱月，以及6公尺高的火箭、6公尺寬的飛碟。
觀光所長江立偉表示，月亮、玉兔與中秋節有關聯，特別邀請宜蘭在地藝術家呂學翰先生協助設計3個藝術裝置，再由廠商立體化，呈現出探索月亮、浩瀚宇宙的情境。鄉長林峻輔歡迎大家發揮想像力，相揪搭乘火箭與飛碟上太空，共度浪漫的夜晚。
冬山鄉產柚面積居全縣之冠，冬山鄉公所特別準備1000台斤冬山文旦柚，即日起至10月31日每天下午5點到晚間11點亮燈，遊客與裝置拍照打卡，可到現場服務台領取1顆柚子，數量有限，送完為止。
好拍景點還有冬山火車站附近「台版羊角村」，占地4.5公頃寬闊綠草地，栽種一大片黃波斯菊，現場還擺著30個直徑1.2公尺的稻草捲，讓遊客感受不一樣的冬山魅力。
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