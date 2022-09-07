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減輕家庭照顧者負荷 花蓮衛生局設3處支持服務據點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局在北中南區設置3處服務據點，截至7月底，累積服務193名個案，完成862次電話及關懷訪視等，協助照顧者度過適應期。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局在北中南區設置3處服務據點，截至7月底，累積服務193名個案，完成862次電話及關懷訪視等，協助照顧者度過適應期。圖／花蓮縣衛生局提供

為緩解家庭照顧者照顧壓力，花蓮衛生局盤點原有服務網絡，在北中南區設置3處服務據點，截至7月底，累積服務193名個案，完成862次電話及關懷訪視等，協助照顧者度過適應期。

衛生局表示，積極發展家庭照顧者多元支持措施，於2019年起整合並盤點縣內原有家庭照顧者服務網絡，分別由花蓮縣家庭照顧者關懷協會，提供北區秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉服務；一粒麥子社會福利慈善事業基金會服務中區鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉、豐濱鄉；南區由門諾社會福利慈善事業基金會提供卓溪鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉負責。

衛生局長朱家祥表示，家庭照顧者長期面對生活型態轉變、經濟負擔加重、社交活動減少的壓力，甚至受疫情影響暫時無法使用長照服務，都可能是壓垮家庭照顧者的最後一根稻草。

家庭照顧者支持性服務據點可提供個案服務、諮商服務、到宅照顧技巧指導、長照知識或照顧技能訓練課程、個別心理輔導諮商服務、情緒支持團體、志工關懷訪視或電話關懷、被照顧者安全看視或陪伴等8大項實體性的服務，持續關懷家庭照顧者，成為一個讓照顧者可喘息舒緩、資訊整合交流的空間。

朱家祥說，藉由家庭照顧者支持服務，減輕照顧者負荷，不再只是孤軍奮戰，並期許家庭照顧者在照顧家人同時，也能關照自己，即使面對高齡化浪潮，也能安心在地好好慢老。

有長期照顧需求家庭可電洽「1966」，或至花蓮縣長期照顧管理中心諮詢，家庭照顧者關懷專線0800-507272。

衛生局 花蓮 長照

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