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花蓮消防分隊「雲梯車」廳舍 獲設計大獎建築類銀獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣消防局第一大隊暨花蓮分隊去年啟用，設計師將訓練桁架與廳舍外型結合，外觀看起來就像是一輛消防雲梯車。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局第一大隊暨花蓮分隊去年啟用，設計師將訓練桁架與廳舍外型結合，外觀看起來就像是一輛消防雲梯車。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊去年啟用，設計師將訓練桁架與廳舍外型結合，外觀看起來就像是一輛消防雲梯車，成為民眾拍照打卡地點。更因為獨特創意、嶄新美學，拿下美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）建築類銀獎，讓縣府及消防局隊員與有榮焉。

消防局指出，第一大隊暨花蓮分隊廳舍斥資1億240萬元打造，設計單位在樓頂建設特搜訓練場所，供救災救護演練使用，更發揮巧思將建築整體打造成雲梯車的造型，同時保留一旁生態園區的原生樹種，以適當綠帶與周遭環境結合，兼顧環境保育。

消防局第一大隊暨花蓮分隊新建工程，今年參加美國謬思設計大獎第二季賽事，以獨特創意、嶄新美學、環保工法及雲梯車造型，從全球7000多件參賽作品脫穎而出，榮獲建築類銀獎殊榮。

縣長徐榛蔚表示，第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程從土地爭取到工程發包執行皆由消防局自辦，獲選設計大獎建築類銀獎，實屬不易，除了是對縣府公共工程品質的肯定，更是對消防局團隊的最大的鼓勵，希望未來完工的消防廳舍，再為花蓮爭取工程建設佳績。

消防局表示，該廳舍規畫以「顧客導向」為目標，像是備勤室內皆以套房設計，擁有獨立陽台，希望能讓隊員有「家」的感覺，能獲得充分休息；縣內其它消防新建廳舍均以其為標竿，採取相同或類似的空間規畫，藉以提升隊員備勤生活品質。

花蓮分隊舊有廳舍原位於狹小巷弄內，屋齡長達40年，空間老舊不敷使用，加上921地震已受損，又距美崙斷層不到50公尺，有安全疑慮。2016年在義消顏勝裕的協助下，找到國風街花蓮林管處閒置土地，在農委會、國產署、營建署協助無償撥用逾600坪土地，從住宅區變更為機關用地，去年9月啟用新廳舍。

花蓮縣消防局第一大隊暨花蓮分隊外觀看起來像是雲梯車，象徵守護地方安全。圖／本報資料照片
花蓮縣消防局第一大隊暨花蓮分隊外觀看起來像是雲梯車，象徵守護地方安全。圖／本報資料照片
花蓮縣消防局第一大隊暨花蓮分隊新廳舍頂樓可作為訓練場所，加強特搜人員救災技能。圖／本報資料照片
花蓮縣消防局第一大隊暨花蓮分隊新廳舍頂樓可作為訓練場所，加強特搜人員救災技能。圖／本報資料照片
花蓮縣消防局第一大隊暨花蓮分隊廳舍斥資1億240萬元打造，設計單位發揮巧思將建築整體打造成雲梯車的造型，獲得美國謬思設計大獎建築類銀獎。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局第一大隊暨花蓮分隊廳舍斥資1億240萬元打造，設計單位發揮巧思將建築整體打造成雲梯車的造型，獲得美國謬思設計大獎建築類銀獎。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮 建築

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