基隆近1300名國二女生 HPV公費疫苗前進校園開打
基隆市19所國中共近1300位國二女學生，自今天起開始施打公費HPV疫苗，第一場於二信高中國中部開打，共有219名女學生受惠。疫苗將分2劑接種，此次施打為第1劑，不僅能預防子宮頸癌、外陰癌等癌症，還能避免染上尖銳濕疣，保護學生的身體健康。
市長林右昌指示，提供基隆19所國中入校接種公費HPV疫苗的服務，從今天起至10月4日，由衛生局協助安排醫療院所進駐校園，為所有符合條件的國二女學生接種第1劑疫苗。公費HPV疫苗並非強制接種，校方於施打前會充分告知家長及學生疫苗的功能、效用及國內外不良反應資訊，並一定要在同意書上簽名，才可接種。
人類乳突病毒(HPV)是造成罹患子宮頸癌的主因，也是台灣女性健康殺手。市府除了安排入校接種HPV疫苗，讓國中生預防子宮頸癌，維護學生們的身體健康。教育處長杜國正也提醒，施打疫苗後常見副作用有暈針、發燒、頭痛、噁心、注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢，極小部分的人會有全身性發燒情形，建議學生接種後應觀察30分鐘再離開現場。
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