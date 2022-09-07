台水引進新型日製水管 汰換花蓮市區震損管線

花蓮縣4年前發生0206大地震，花蓮市區多處自來水管線破損，台灣自來水公司引進日本研發新型耐震水管，汰換米崙斷層帶周邊道路老舊管線，施工約半年，近日全數完工，市公所也以換鋪方式，合作進行路面刨鋪作業，恢復路面平整。

台水第九區管理處從今年2月起，執行林森路至公園路間等巷道汰換老舊管線工程，引進日本研發的NS型耐震接頭延性鑄鐵管，替代因地震或其他因素導致拉脫漏水的球狀石墨延性鑄鐵管（DIP）管線。台水表示，新款水管所費不貲，工法也比較困難，因此選擇米崙斷層帶周邊的花崗街、三民路（綜合市場）、正義街、復興街、復興街90巷、復興街98巷、林森路244巷等路段試辦，分階段封路施工。

經過約半年工期，水管全數埋設完成，剩最後的道路鋪平作業。市公所建設課長徐國城說，經與台水協調，以換鋪方式辦理，納入今年花蓮市AC整平改善工程。

徐國城說，事業單位是延著管溝再左右延伸一定範圍開挖路面，工程結束後在開挖範圍重鋪柏油回復，並非整條道路重鋪，會形成一長條補丁，不美觀也影響路面整平。因此這幾年市公所都會與施工單位協調換鋪，請求先彙整總刨鋪數量，集中在開挖最嚴重的幾條道路重鋪，施工單位繳交的道路修復費則導入開工契約，由市公所完成其餘道路刨鋪作業，包括汙水下水道、自來水管線汰換等工程都依此方式執行。