快訊

台大校長遴選校務會議淪盲投？募款和治校理念成勝出關鍵

兩岸情報戰／劉連昆與程翔案的殘酷 台諜非死即關、幕後者晉升

殺警凶嫌林信吾今起訴 檢方認「情節最重大惡行」求處死刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台水引進新型日製水管 汰換花蓮市區震損管線

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台水在花蓮市區施工半年汰換新型日製耐震水管，近日完工，市公所也協助刨鋪路面。圖／市公所提供
台水在花蓮市區施工半年汰換新型日製耐震水管，近日完工，市公所也協助刨鋪路面。圖／市公所提供

花蓮縣4年前發生0206大地震，花蓮市區多處自來水管線破損，台灣自來水公司引進日本研發新型耐震水管，汰換米崙斷層帶周邊道路老舊管線，施工約半年，近日全數完工，市公所也以換鋪方式，合作進行路面刨鋪作業，恢復路面平整。

台水第九區管理處從今年2月起，執行林森路至公園路間等巷道汰換老舊管線工程，引進日本研發的NS型耐震接頭延性鑄鐵管，替代因地震或其他因素導致拉脫漏水的球狀石墨延性鑄鐵管（DIP）管線。台水表示，新款水管所費不貲，工法也比較困難，因此選擇米崙斷層帶周邊的花崗街、三民路（綜合市場）、正義街、復興街、復興街90巷、復興街98巷、林森路244巷等路段試辦，分階段封路施工。

經過約半年工期，水管全數埋設完成，剩最後的道路鋪平作業。市公所建設課長徐國城說，經與台水協調，以換鋪方式辦理，納入今年花蓮市AC整平改善工程。

徐國城說，事業單位是延著管溝再左右延伸一定範圍開挖路面，工程結束後在開挖範圍重鋪柏油回復，並非整條道路重鋪，會形成一長條補丁，不美觀也影響路面整平。因此這幾年市公所都會與施工單位協調換鋪，請求先彙整總刨鋪數量，集中在開挖最嚴重的幾條道路重鋪，施工單位繳交的道路修復費則導入開工契約，由市公所完成其餘道路刨鋪作業，包括汙水下水道、自來水管線汰換等工程都依此方式執行。

徐國城表示，這次台水挖掘路段共8處，總刨鋪數量約1萬3070平方公尺，也採換鋪方式辦理，目前剩復興街路段近日完成刨鋪，全部工程就會完工。

台水在花蓮市區施工半年汰換新型日製耐震水管，近日完工，市公所也協助刨鋪路面。圖／市公所提供
台水在花蓮市區施工半年汰換新型日製耐震水管，近日完工，市公所也協助刨鋪路面。圖／市公所提供

花蓮 米崙斷層 斷層帶

延伸閱讀

汐止水管爆近萬戶停水 搶修後復水半夜恢復通車

名人找個家／徐國城 挑熟悉環境

軒嵐諾颱風解基隆的渴 台水：旱象稍解

蛇誤闖浴室被捉 男秀抓蛇照「魁梧身材」引網驚：巨石強森？

相關新聞

花蓮消防分隊「雲梯車」廳舍 獲設計大獎建築類銀獎

花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊去年啟用，設計師將訓練桁架與廳舍外型結合，外觀看起來就像是一輛消防雲梯車，成為民眾...

台水引進新型日製水管 汰換花蓮市區震損管線

花蓮縣4年前發生0206大地震，花蓮市區多處自來水管線破損，台灣自來水公司引進日本研發新型耐震水管，汰換米崙斷層帶周邊道...

台東關山垃圾掩埋場燒8天 議員：包商要防火教育

台東縣關山鎮垃圾掩埋場上月發生火燒8天，不僅警消累翻，居民飽受空汙影響，議員陳宏宗今天單位質詢時，要求環保局委外包商應受...

8對夫妻鑽石婚 台東表揚

台東市今年有8對結婚60年鑽石夫妻獲表揚，市長張國洲近日逐一拜訪，送上紀念牌匾，85歲田德治、78歲朱玉枝夫婦身體硬朗，...

蘭陽媽祖節遶境 4千噸新竹艦護航

「2022蘭陽媽祖文化節」即將登場，今年以海陸空的手法呈現精彩活動，今年4月才剛交艦的4千噸級「新竹艦」配合文化節訂9月...

太平山新亮點最大檜木建築 原太平山俱樂部今重新開放

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內，保存一棟日治時期以台灣檜木所建的二層樓俱樂部，10年前經歷蘇拉颱風摧殘，羅東林管處啟動原址...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。