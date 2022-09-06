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太平山新亮點最大檜木建築 原太平山俱樂部今重新開放

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
原太平山俱樂部是太平山國家森林遊樂區內最大的檜木建築。圖／羅東林管處提供
原太平山俱樂部是太平山國家森林遊樂區內最大的檜木建築。圖／羅東林管處提供

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內，保存一棟日治時期以台灣檜木所建的二層樓俱樂部，10年前經歷蘇拉颱風摧殘，羅東林管處啟動原址原樣修復工程，去年以「原太平山俱樂部」為名被縣府文化局公告為宜蘭縣歷史建築，如今走過85年歷史，今天華麗變身開放各界參觀，為太平山再添新亮點，林務局長林華慶也出席共襄盛舉。

「原太平山俱樂部」建於1937年，戰後曾改名為招待所、檜蔭館，近代則為文史館。2012年蘇拉颱風來襲，太平山莊中央階梯的基地滑動，導致原太平山俱樂部的建物嚴重傾斜、損壞。

為保存此歷史資產，羅東林管處2013年起進行分期坡面抑制工程、長期監測系統，2017年啟動建物修復規畫設計，不只保留建物原有7成台灣檜木建材，還得克服高海拔施工不易、原有建築工法考究等挑戰。

原太平山俱樂部於2020年完成復建，修復工程更獲第21屆公共工程金質獎殊榮。宜蘭縣政府文化局去年11月22日以其名，正式公告為歷史建築，該館也是太平山國家森林遊樂區內最大的檜木建築。

林務局長林華慶表示，原太平山俱樂部館的復建歷經4位羅東林管處長，感謝羅東林管處團隊、協力廠商等各方努力，讓它能原址原貌重現，未來會活化、運用，讓國人與外國遊客能更多了解台灣林業的歷史與脈絡。

羅東林管處指出，原太平山俱樂部館內規劃常設展，除了呈現歷史現場，也佐以故事品讀山林底蘊，以提升台灣文化觀光魅力。該館開放時間為每日上午8點40分至下午4點20分共6個時段，遊客購票入館，會有解說員專業導覽。基於防疫考量、有限空間，以及部分展品為珍貴骨董原件，每個時段參館時間40分鐘，上限20人。

即日起至明年春節期間，凡購票入館者，可獲檜木香氛紙書籤、館內紀念品8折優惠。詳情可上太平山國家森林遊樂區官網、臉書粉專查詢。

原太平山俱樂部的過往風貌。圖／羅東林管處提供
原太平山俱樂部的過往風貌。圖／羅東林管處提供
原太平山俱樂部一隅。圖／羅東林管處提供
原太平山俱樂部一隅。圖／羅東林管處提供
原太平山俱樂部今天重新開放。圖／羅東林管處提供
原太平山俱樂部今天重新開放。圖／羅東林管處提供
原太平山俱樂部館內規劃常設展，不只呈現歷史現場，也佐以故事品讀山林底蘊。圖／羅東林管處提供
原太平山俱樂部館內規劃常設展，不只呈現歷史現場，也佐以故事品讀山林底蘊。圖／羅東林管處提供

太平山 歷史建築 羅東 森林遊樂區

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