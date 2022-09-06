60年鑽石婚夫妻相處之道：培養共同興趣、常稱讚對方

台東市今年共有8對結婚60年鑽石夫妻，市長張國洲近日逐一走訪，贈送禮品、紀念牌匾，85歲田德治與78歲朱玉枝身體健康，至今仍常一起參加社交舞活動，兩人表示應樂觀培養共同興趣、常稱讚對方，婚姻一定能長長久久。

張國洲與幕僚帶著禮品和鑽石婚牌匾，到田家拜訪、祝賀，稱讚田德治與朱玉枝看起來這麼年輕，又充滿健康活力，一點都不像8旬長輩，更難得的是結婚超過60年，真的是模範夫妻、家庭楷模。

「培養共同興趣、不吝稱讚！」朱玉枝說，她個性單純，丈夫喜歡什麼，她就培養一起玩，像早期丈夫迷上釣魚、三仙台夜釣，她也常幫忙拿釣竿陪釣，之後兩人又一起學國標舞、到各地比賽；另丈夫經常 稱讚她煮的菜好吃，每次去外面喝喜酒、吃館子都說「還是妳煮的菜好吃」，讓人聽得特別開心。

張國洲表示，現代人越來越忙碌，許多夫妻都有各自工作，往往因為職場忙碌，忽略家庭生活重要性，夫妻間也可能忙碌，少了互動、溝通，忘了結婚時愛的誓言，也忽略了如何互動、包容。