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幸福巴士2.0進駐花蓮卓溪 導入共乘預約平台

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
公路總局推動幸福巴士2.0進駐花蓮卓溪鄉，補足地方公共運輸服務最後一哩路。圖／花蓮監理站提供
公路總局推動幸福巴士2.0進駐花蓮卓溪鄉，補足地方公共運輸服務最後一哩路。圖／花蓮監理站提供

花蓮卓溪鄉地處偏遠，鄉內地形多為山地，交通十分不便，常仰賴私人交通工具。交通部公路總局輔導卓溪鄉卓清社區發展協會推動幸福巴士2.0，導入「噗噗共乘」預約平台，讓民眾方便搭乘，補足地方公共運輸服務最後一哩路。

卓溪鄉有6個村、17個部落，位於中央山脈中段偏東側，沒有台鐵車站、更少有公車會經過，到花蓮市區車程需要2個小時，須藉由私人運具，才能滿足就學、就醫及採買日常生活必需品等基本需求。

今年初由交通部公路總局、交通部科技顧問室、台北區監理所、花蓮縣政府、鼎漢國際工程顧問股份有限公司、東部區域運輸發展研究中心等團隊，積極輔導卓清社區發展協會，推動幸福巴士2.0彈性預約服務，增進地方公共運輸。

公路總局局長陳文瑞表示，卓溪鄉卓清社區發展協會成立市區汽車客運業「幸福巴士2.0」，有別於其他花蓮縣幸福巴士，亮點在於導入噗噗共乘預約平台，使民眾方便預約搭乘，提升載客效能。同時爭取到財團法人台灣郵政協會贊助購車經費、中華汽車工業公司提供購車折扣及保修服務，台灣宅配通公司、花蓮縣汽車代檢聯誼會等贊助營運經費，盼藉由公私合力，讓幸福巴士永續經營。

台北區監理所長黃鈴婷表示，規畫以「卓溪北線」及「卓溪南線」2條路線串聯卓溪鄉內6村的運輸，以全鄉全彈性預約方式服務卓溪在地居民就學、就醫等日常旅運需求。

另外，幸福巴士的LOGO標識與車貼設計，以微笑及攜手合作為出發點，色彩則用亮眼及溫暖的黃和橘，傳達跨部會合作、整合服務連結及共創微笑幸福的理念，展現幸福巴士穿越山林貼心服務。

有需求者請於周一至周五上午8點至下午5點，撥打免付費專線0800-005-978或加入LINE（ID:@bubumotc）預約搭乘，須至少於出車前1日預約，經確認時間地點後，即可獲得運輸服務。

交通部公路總局輔導卓溪鄉卓清社區發展協會推動幸福巴士2.0，導入「噗噗共乘」預約平台，讓民眾方便搭乘。圖／花蓮監理站提供
交通部公路總局輔導卓溪鄉卓清社區發展協會推動幸福巴士2.0，導入「噗噗共乘」預約平台，讓民眾方便搭乘。圖／花蓮監理站提供

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