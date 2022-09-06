海巡4千噸全新「新竹艦」開放參觀 續航1萬直升機甲板

今年4月才剛交艦的4千噸級「新竹艦」配合蘭陽媽祖文化節，訂9月15日下午2點至5點首度開放參觀。這艘船艦是海巡署目前最新銳、最大噸級的巡防艦，可耐10級風浪，續航力達1萬浬且配備直升機甲板，有鎮海火箭彈等自動化武器系統，登艦參觀機會難得。

這艘最大且全新的「新竹艦」預計16日起配合媽祖文化節海上大遶境，擔任66艘CT2大型漁船及13艘賞鯨船的遶境護衛任務，所以前一天會停泊在「蘇澳港第13號碼頭」，第一次開放給民眾登船參觀。

海巡署艦隊分署表示，「新竹艦」由台船公司承造，可耐10級強風大浪，具備全天候海空執法能力，艙內有建置醫療手術室及負壓隔離病房，各項設備齊全，平時負責海域執法、護漁及救難，捍衛藍色領土。這次為了讓國人更了解海洋主權的重要，特別指定「新竹艦」接下這次守護媽祖的任務。

縣政府非常感謝海巡署鼎力協助，也請民眾登艦參觀時全程配戴口罩，配合量體溫及酒精消毒，並保持適當距離，如有發燒狀況請勿登艦，遵守中央疫情指揮中心相關防疫規定。