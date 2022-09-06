85年歷史原太平山俱樂部 颱風受損復建開幕

太平山國家森林遊樂區內有棟85年歷史的俱樂部，因遭颱風侵襲受損，2020年完成建築物復建，去年底申請登錄歷史建築，經文化局以「原太平山俱樂部」為名完成公告，今天開幕。

林務局羅東林區管理處發布新聞稿指出，這棟於1937年（昭和12年）以台灣檜木建造的2層樓俱樂部，距今已有85年歷史，戰後曾改名為招待所及檜蔭館，近代名為文史館。

2012年颱風蘇拉造成太平山莊中央階梯以西基地滑動，導致原太平山俱樂部建築物嚴重傾斜及損壞，羅東林管理處2013年至2016年進行滑動坡面分期整治，2017年規劃設計，2018年啟動復建工程，2020年完成建築物的復建。

羅東林管處積極依據文化資產保存法，申請建築物登錄為歷史建築，宜蘭縣政府文化局文資審議小組，於去年11月22日以「原太平山俱樂部」為名，公告為歷史建築。

羅東林管處指出，建築物修復出自具有日式建築修復經驗的蔡振成之手，館內設計師薛宏彬以精緻手法，將羅東林管理處與自然史作家吳永華合作出版的「桃色之夢-太平山百年自然發現史」為基底布展，除呈現再造歷史現場外，館內佐以故事品讀山林底蘊，提升文化觀光魅力。

羅東林管處表示，原太平山俱樂部每天上午8時40分至下午4時20分，開放6個時段供遊客參觀，民眾需購票入館，現場專業解說員導覽，每個時段參館時間為40分鐘，人數上限20人。