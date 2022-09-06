羅東東安社區打卡新亮點 巨大塗鴉彩繪牆吸睛

宜蘭縣羅東鎮東安社區活動中心正對面，一處雜草叢生的窳陋空間，在宜蘭縣街頭藝術協會巧手之下，融入昔日木材業的地方文化，變身為塗鴉彩繪牆，也成當地拍照、打卡新亮點。今天「繪出東安的社彩」啟用活動，宜蘭縣議會副議長陳漢鍾、文化局、社區居民共襄盛舉。

縣府文化局鼓勵青年朋友投入社區營造，委託大二結文化基金會推動「111 年有夢、宜蘭挺你–社區築夢計畫」。宜蘭縣街頭藝術協會集結6人之力，費時10天，在羅東鎮東安社區活動中心對面完成高6米、寬12公尺的塗鴉彩繪牆，讓老舊建築脫胎換骨，整體構圖採鮮豔的深色系。

宜蘭縣街頭藝術協會理事長王捷民表示，東安社區過往是羅東木材加工業的密集地，因此以林木、儲木池呈現往日光景，蒼鷺代表青年回鄉，鴛鴦傳遞居民愛護家園之心，湖中女神則有守護家園、永續發展的寓意，盼凝聚更多宜蘭人對土地的熱愛。

宜蘭縣羅東鎮東安社區發展協會理事長林捷肇指出，此處空間經各方協力、美化，為社區帶來活與朝氣，接下來規劃整修鋪平地面，讓整體環境更舒適，也能作為辦活動的場地。

此外，宜蘭縣議會副議長陳漢鍾挹注經費，大力支持社區藝術文化，使東安社區成為其推行「蘭陽嘻哈 YOUNG社區」計畫中，羅東鎮首個完成塗鴉彩繪的社區示範點。