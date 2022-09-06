開雪隧不再無聊！秋節試辦彩色情境燈 防疲勞駕駛

國道五號每逢周末假日必塞車，為了優化雪山隧道內的照明環境，高公局表示，將在隧道雙向的照明內部區各規畫1處（南向約16.1K、北向約27.2K)試辦安裝情境彩色燈具，提供隧道環境色彩變換，以降低駕駛者焦躁感及疲倦感，該情境彩色燈光將於今年中秋節連假正式啟亮。

高公局表示，為了提升雪山隧道的照明環境，從去年10月至今年9月期間，進行雪山隧道照明提升改善工程，同時於隧道入口段內部照明改善末段區試辦情境彩色燈光，將可調整色彩之燈光投射在隧道壁，營造出不同行車環境。

高公局表示，為提升雪山隧道內各照明區間照明亮度，並調整各區間長度，採用高流明鈉氣燈泡（隧道單向燈具增加448盞)。其中，隧道內照明入口區之區間長度增加391公尺，並調整隧道內照明漸變區段，以減緩照度變化梯度，好讓用路人視覺更適應隧道內部區照明環境。

此外，考量雪山隧道內環境較為單調，長時間行駛容易造成駕駛人視覺疲勞，高公局參考國外隧道案例，在隧道頂部及兩側壁面內試辦安裝情境彩色燈具。

高公局表示，彩色燈具是以四季變化概念為設計，如春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日七彩顏色等動靜態模式。

高公局也提醒，中秋節連假(9月10日至9月11日），每日14時至21時實施國5北向高乘載管制措施，請民眾多加留意並配合。